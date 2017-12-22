通讯：在“死亡广场”呼唤和平——叙利亚各界民众纪念阿勒颇解放一周年

２１日，叙利亚北部城市阿勒颇迎来解放一周年之际，数千名来自政府、军队、社团等各界叙利亚民众来到阿勒颇市中心萨阿杜拉贾比里广场，怀念逝者、祈愿和平。

身着各色迷彩服的士兵迈着正步走过广场，民众挥舞旗子围在两旁，人群的呼喊声和扩音喇叭传出的演讲声此起彼伏……

萨阿杜拉贾比里广场已多年没举办庆祝活动了。就在一年前，这里还被当地人称为“死亡广场”。作为阿勒颇地标性建筑，广场在冲突中成为反政府武装的攻击目标，频遭爆炸和炮弹袭击，谁也不敢在此多作停留。

广场东侧，一座酒店大楼外墙全部坍塌，钢筋水泥裸露缠绕——２０１２年１０月，这里发生两起自杀式爆炸，３０多条生命陨落。

４０岁的阿勒颇人艾哈迈德感慨说，城市解放之前没人敢在广场上站哪怕一分钟，如今，人们终于又能在这里自由聚会了。

广场上，一段军事表演结束，烈士遗属们开始缓缓绕场游行。不少上了年纪的母亲将儿子的遗像举过头顶，脸上露出自豪和悲伤交织的神情。一位没有加入游行队伍的母亲，怀抱儿子的照片坐在路边。她身穿黑袍，手中点着一支烟，颓然地望着广场上的一切。

“没有士兵们的坚强意志，没有阿勒颇儿女的流血牺牲，和平就不会到来。”这时，阿勒颇省省长侯赛因·迪亚卜在主席台发表讲话，人群从两侧涌入广场。

一名来自阿勒颇省阿夫林地区的库尔德人团体代表对记者说，那些为维护国家和平、打击恐怖主义所做的牺牲，值得叙利亚人永远铭记。

阿勒颇曾是叙利亚第一大城市和经济中心，２０１２年爆发战事后，叙政府军和反政府武装在这里展开激烈争夺，一座城池被一分为二：多支反政府武装占据阿勒颇东部，政府军则严守西阿勒颇。２０１６年９月起，叙政府军步步推进，将反政府武装包围在南北走向的狭长地带内，军事行动不断取得进展。

２０１６年１２月，冲突双方达成协议，反政府武装于１２月２２日全部撤出阿勒颇。叙政府军就此完全收复这座城市，宣告了在此持续多年的武装冲突结束。

一年来，在战争中满目疮痍的阿勒颇艰难踏上重建之路。碎石瓦砾堆积的街道被清扫干净，中断的水电供应在缓慢恢复。曾经入夜后便空无一人的商业街，也在点点灯火中依稀重现昔日繁荣。

如今，“死亡广场”被改名为“烈士广场”，以缅怀那些为和平献身的阿勒颇人。

参加集会的侯赛因·易卜拉欣说，阿勒颇虽然解放了，但叙利亚还有很多地方仍发生冲突。“我们纪念伤痛的同时，也呼唤和平的到来。”（记者 郑一晗）

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