一名中国公民在墨尔本汽车撞人事件中受伤

中国驻墨尔本总领馆２２日确认，在澳大利亚第二大城市墨尔本市中心２１日发生的驾车蓄意冲撞行人事件中，有一名男性中国公民受伤。澳警方目前确认，这是一起孤立的治安事件。

事发后，中国驻墨尔本总领馆密切关注相关事态，迅速与维多利亚州警方、相关医院等保持密切联系，并派员看望受伤的中国公民，对其提供必要协助。

据了解，这名中国公民２４岁，身体有不同程度创伤，但神志清醒、情况稳定，无生命危险。当地医院已安排相应治疗。总领馆正协助伤员与家人取得联系，并将继续密切跟踪后续情况，为其来澳探视家属提供必要协助。

汽车撞人事件造成至少１９人受伤，目前仍有１２人在医院接受治疗。事发现场已恢复正常。

维州警方在现场拘捕两名男子，肇事嫌疑人是一名３２岁阿富汗裔澳大利亚人。警方负责人沙恩·巴顿２２日对媒体说，该男子有精神疾病和吸毒史，正在接受精神健康治疗，事发当天错过了预约诊治。

警方表示，这是一起孤立的治安事件，目前尚未发现肇事嫌疑人同极端主义、任何极端组织或恐怖主义有任何关联。（记者 宋聃）

(责编：饶竹青(实习生)、王欲然)