一名中国公民在墨尔本汽车撞人事件中受伤

中国驻墨尔本总领馆２２日确认，在澳大利亚第二大城市墨尔本市中心２１日发生的驾车蓄意冲撞行人事件中，有一名男性中国公民受伤。澳警方目前确认，这是一起孤立的治安事件。
事发后，中国驻墨尔本总领馆密切关注相关事态，迅速与维多利亚州警方、相关医院等保持密切联系，并派员看望受伤的中国公民，对其提供必要协助。
据了解，这名中国公民２４岁，身体有不同程度创伤，但神志清醒、情况稳定，无生命危险。当地医院已安排相应治疗。总领馆正协助伤员与家人取得联系，并将继续密切跟踪后续情况，为其来澳探视家属提供必要协助。
汽车撞人事件造成至少１９人受伤，目前仍有１２人在医院接受治疗。事发现场已恢复正常。
维州警方在现场拘捕两名男子，肇事嫌疑人是一名３２岁阿富汗裔澳大利亚人。警方负责人沙恩·巴顿２２日对媒体说，该男子有精神疾病和吸毒史，正在接受精神健康治疗，事发当天错过了预约诊治。
警方表示，这是一起孤立的治安事件，目前尚未发现肇事嫌疑人同极端主义、任何极端组织或恐怖主义有任何关联。（记者 宋聃）
中央经济工作会议引发国际社会热烈反响 国外媒体和专家学者认为，中央经济工作会议把推动高质量发展作为当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求，将有助于推动中国经济的质量变革、效率变革、动力变革，为中国经济保持健康稳定可持续发展提供政策上的坚实保障。【详细】