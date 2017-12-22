禁核试组织筹委会执行秘书长：中国在防扩散领域发挥着越来越重要的作用

全面禁止核试验条约组织筹备委员会（禁核试组织筹委会）执行秘书长拉西纳·泽尔博日前在接受新华社专访时表示，中国在核监测站建设上的成果是中国兑现在全球防扩散事务上承诺的例证，中国在防扩散领域发挥着越来越重要的作用。

禁核试组织筹委会总部设在奥地利首都维也纳，是按照《全面禁止核试验条约》成立的防止核扩散的重要机制组织，在全球建立了大量监测站点负责监控全球范围内的核试验。

在禁核试组织筹委会全球监测系统中，中国的监测站点是重要一环。泽尔博说，中国在该议题上作出的贡献与中国在全球范围内越来越重要的作用相呼应。

２０１６年１２月，中国境内首个放射性核素监测台站顺利验收。泽尔博认为，此举有里程碑式意义。截至２０１７年末，中国已有５个监测站顺利接受验收。

泽尔博说，一年顺利验收５个监测站是很出色的工作，这与中国在该领域发挥的重要作用息息相关。

他强调，中国是一个发展中国家，中国如何参与联合国框架下相关事务是发展中国家的典范。中国通过掌握先进技术，发展创造出属于自己的奇迹。

泽尔博来自非洲。他曾到访深圳，对深圳良好的基础设施和蓬勃发展的经济印象深刻。他说，如今，深圳已从一个小渔村巨变成为一座欣欣向荣的大城市。“我希望我们很多非洲国家也能走上这样的发展道路。”（记者王腾飞 刘向）

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