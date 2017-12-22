安理会再次延长叙以边境联合国脱离接触观察员部队任期

联合国安理会２１日通过第２３９４号决议，将部署在叙利亚和以色列边境地区的联合国脱离接触观察员部队任期延长６个月，至２０１８年６月３０日。

决议强调，叙以双方均有义务全面严格遵守１９７４年《部队脱离接触协议》，保持最大限度的克制，避免任何违反停火协议和侵犯隔离区的行动。决议强调，隔离区内不应有任何军事活动，包括叙利亚政府军和叙反对派武装团体的军事行动。叙反对派武装团体需停止一切危及联合国维和人员安全的活动，并保证联合国人员具有安全执行使命的自由。决议还呼吁各方全面配合观察员部队的行动。

以色列和叙利亚１９７３年爆发战争。次年，两国达成《部队脱离接触协议》后，联合国脱离接触观察员部队进驻戈兰高地，负责维持两国在戈兰高地的停火，监督双方部队脱离接触情况。联合国观察员部队行动区长期以来局势基本稳定，但叙利亚内战爆发后，发生数起观察员部队遭袭事件。（记者 尚绪谦）

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