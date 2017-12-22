日本搞笑组合讽本国：对美国而言，日本是“很方便的国家”

【环球网综合报道】日本搞笑艺人组合“Woman Rush Hour”(女人颠峰时间)在电视节目中嘲讽美日关系指出，“对美国而言，大量采购美制导弹和战斗机的日本并非‘关系好的国家’，而是‘很方便的国家’”，他们痛批日本政府和国民对冲绳美军基地等时事问题默不关心。日本搞笑组合的言论引发社会回响。

台湾“中时电子报”12月21日报道称，日本最大的艺人经纪公司、电视节目制作公司吉本兴业株式会社所属的搞笑艺人组合---由村本大辅和中川天堂组成的“Woman Rush Hour”17日在富士电视台的“THE MANZAI”(相声)节目中，针对冲绳驻日美军基地问题指出，“那是日本全体的问题却只推给冲绳”、“(日本政府)对于麻烦的事就装作视而不见”。

针对日本政府所编列的9465亿日元协助驻日美军重新整编的这笔预算，他们称其为“体贴预算”，还嘲讽称， “在体贴美国之前，请先体贴一下冲绳”。

以尖酸刻薄的搞笑风格闻名的村本介绍还自己出身于福井县大饭町。村本称，大饭町周边地区有4座核电厂，但在晚间7点过后整个小区却一片漆黑。

村本问道: “电都去哪儿了!?”，其意思是指都市大量消费电力，却由地方背负沉重负担。他的搭档中川随后讽刺说，“东京都知事小池百合子是‘自己第一’”。(注：此前，小池在东京都知事选举时强调“都民第一”，选后支持小池的政治团体还组成地方政党“都民第一之会”。)

他们还批判日本的社会现象称，在日本，名人的不伦比美军基地、灾区重建、朝鲜导弹等问题都容易变成新闻，真的应该感到危机的是“国民的意识过低”，在表演的最后还讽刺地甩下一句“那是你们的事啦”!

在日本政治话题一直是相声搞笑表演的禁忌，但日本脑科学家茂木健一郎在推特上盛赞说:“若能成为改变日本的搞笑文化的契机就好了，创作者需要的是勇气，而不是揣测上意”。

有不少日本观众认为，他们说出了许多人的心声。相反的也有人认为，“不想在相声中听到那些烦人的事”、“感觉好像突然被人说教一样”。

(责编：王欲然、刘洁妍)