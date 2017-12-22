日本政府就是否将现在的天皇诞生日继续作为公休日存在分歧

人民网东京12月22日电（许永新）2019年，现在的天皇将退位成为上皇，皇太子将即位成为新天皇，如何处理公休日的问题就成为日本政府的一大课题。现在天皇诞生日的12月23日为公休日，是否将其恢复为工作日，还是将新天皇的即位日作为长久的公休日，实行10连休，这对日本民众的生活影响很大，人们也对此非常关心。
据《朝日新闻》报道，21日，日本内阁官房长官菅义伟在会见记者时，被问及现在的天皇诞生日在天皇退位后如何处理，他很慎重地表示，将什么日子作为公休日有各种各样的观点，需要各界民众进行广泛的讨论。
实现天皇退位的特例法案中明确规定，在皇位继承结束后，从2020年开始将天皇诞生日改为2月23日。但另一方面却没有规定12月23日的处理方式，如果不进行新的立法，从2019年之后就将恢复为工作日。
首相官邸一位干部认为“如果将其作为上皇诞生日，就可能导致双重权威”，因而将其继续作为公休日，很多人持消极态度。另一方面，由于其后马上就是圣诞节，还有干部指出“如果恢复为工作日，会有不少行业及民众感到失望”。
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