报告：2017年内全球完工144处高层建筑 中国占比最大

人民网旧金山12月21日电 （张洁娴）日前，世界高层建筑与都市人居学会（CTBUH）发布年度报告。报告显示，今年内有144栋高层建筑完工，是有纪录以来最高的一年。其中，在中国境内完工的高层建筑占比超过一半，达76栋，在所有国家中居于首位。而今年完工的高层建筑中，最高的一栋是位于深圳的平安金融中心。

报告将高层建筑定义为高度达200米的建筑。此前的纪录是2016年，全球有127栋建筑在该年内完工，而今年的这一数据则较去年增加12.3%，是2000年的超过4倍之多。与此同时，当前全球高度达300米的“超高建筑”有126栋，较2016年增加了111栋。这一数字有了显著的增长。

报告注意到，尽管中国在今年完工的高层建筑数量居于首位，有76栋，但较2016年完工83栋有所减少。排名第二位的是美国，在今年内有10栋高层建筑完工。韩国排名第三，有7处。以城市划分，排名前五位的依次为深圳、南宁、雅加达、成都、长沙，其中中国的城市占四个。

从建筑功能来看，2017年完工的高层建筑中有39%是纯办公用途，较2016年的52%有所下降。与此同时，纯居住功能的高层建筑有49栋，占34%，较2016年的15%增加不少。

世界高层建筑与都市人居学会是一个关于高层建筑与都市住宅的国际非营利性机构，总部位于美国伊利诺伊州芝加哥，是建筑高度评估领域内的权威之一。

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