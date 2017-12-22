巴勒斯坦欢迎联合国有关耶路撒冷决议

新华社拉姆安拉１２月２１日电（记者杨媛媛 赵悦）巴勒斯坦总统府２１日发表新闻公报，欢迎联合国大会通过关于耶路撒冷地位问题的决议。
联合国大会２１日以１２８票赞成、９票反对、３５票弃权通过一项决议，认定任何宣称改变耶路撒冷地位的决定和行动“无效”。与安理会决议相比，联大决议没有法律拘束力，但同样有政治和舆论影响力。
巴总统府发言人纳比勒·阿布·鲁代纳在公报中说，这一决议再次证明国际社会对巴勒斯坦人民权利的支持，也证明巴勒斯坦正义事业获得国际法律的支持。他说，任何一方的决定都不能改变事实，耶路撒冷是适用国际法的被占领土。
阿布·鲁代纳说：“我们将继续在联合国和其他国际层面努力，直到结束占领，建立一个以东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国。”
以色列在１９６７年占领东耶路撒冷后，单方面宣称整个耶路撒冷是其“永久且不可分割的首都”，而巴方则坚持建立一个以东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国。国际社会普遍不承认以色列对耶路撒冷拥有主权，很多和以色列有外交关系的国家把使馆设在特拉维夫而非耶路撒冷。
美国总统特朗普本月６日宣布承认耶路撒冷为以色列首都，并将启动美驻以使馆从特拉维夫迁往耶路撒冷的进程。此举遭国际社会普遍反对。
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