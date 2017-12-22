欧盟提脱欧过渡期时限 特雷莎·梅党内再妥协

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欧洲联盟首席“脱欧”谈判代表米歇尔·巴尼耶２０日在布鲁塞尔说，英国的“脱欧过渡期”应在２０２０年年底到期。这一时间表比英国首相特雷莎·梅所希望的期限短了３个月。

巴尼耶说，在过渡期内，英国必须继续遵守欧盟法律，负担欧盟财政预算，同时没有欧盟事务投票权。

同一天，特雷莎·梅面对保守党党内反对声音作出妥协，表示将接受“在特殊情况下顺延脱欧日期”的一项“脱欧”法案修正案条款。

【“脱欧过渡期”何时止？】

除英国以外的欧盟２７国领导人１５日在布鲁塞尔欧洲理事会总部举行会议，宣布英国“脱欧”第一阶段谈判已在“分手费”、爱尔兰边界以及欧盟在英公民权利等核心议题上取得“足够进展”，从而可以开启第二阶段谈判。第二阶段谈判将聚焦英国“脱欧过渡期”以及欧盟与英国未来关系。

巴尼耶２０日在新闻发布会上介绍第二阶段欧盟谈判方针。他说，欧盟希望“脱欧过渡期”在２０２０年年底结束。而特雷莎·梅希望，２０１９年３月２９日英国正式退出欧盟后，再有两年过渡期，至２０２１年３月底。

巴尼耶解释说，欧盟这么设想是因为这与２０１４年持续至２０２０年为期７年的欧盟预算周期的结束时间相重合。如果按照英方希望，过渡期在欧盟下一轮预算周期开始３个月后结束，双方又要就英国这３个月需要承担的预算费用“艰难谈判”。

巴尼耶重申，过渡期内，英国仍在欧盟单一市场内，欧盟公民仍可在英国与欧盟国家之间自由出入，英国仍应服从欧洲法院裁决并遵守在此期间新生效的欧盟法律。

双方关于“脱欧过渡期”的谈判定于明年１月开始，关于未来关系谈判明年３月开始。巴尼耶说，欧盟希望，英国“脱欧”后双方签订类似欧盟与加拿大、韩国、日本之间的贸易协定。

巴尼耶还提醒英国为今后有关贸易谈判和重新制订法律的海量工作做好准备。英国正式“脱欧”后，双方才能达成贸易关系协议，并且这一协议需要得到欧盟每一个成员国议会批准。此外，巴尼耶说，英国“脱欧”后，欧盟签署的超过７５０个国际条约都不再适用于英国，“英国需要从现在开始着手重新签订这些条约的准备工作”。

【“脱欧”日期可顺延？】

１３日晚，英国议会下院以微弱差距投票通过一项修正案，同意在“脱欧”法案的关键法律文件中明确，英国政府与欧盟谈判达成的最终“脱欧”协议在签订前需经议会表决通过。

舆论认为，这意味着英国议会取代政府实际拥有了对“脱欧”谈判的决定权。１３名保守党议员倒戈，在修正案通过中起了关键作用。

２０日，保守党党内数名“反叛者”再次“逼宫”，称如果特雷莎·梅执意要将“脱欧”日期以固定形式写进“脱欧”法案，那么他们将在议会投票时再次与她对着干。特雷莎·梅妥协，表示接受在“特殊情况”下短暂推迟“脱欧”日期的一项修正案。“我可以（向议员们）保证，我们仅在特殊情况下动用这一权力，并尽可能短地推迟。”她说。

英国今年３月２９日正式向欧盟递交“脱欧”信函，成为首个寻求退出这一政治和经济区域联盟的成员国。根据欧盟法律，双方需要在两年内、即２０１９年３月２９日以前完成“脱欧”谈判。（郭倩）（新华社专特稿）

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