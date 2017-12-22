功成身退？美众议长辟谣：明年我还要大干一场呢

美国国会众议院议长、共和党人保罗·瑞安１９日否认辞职传言，称明年想“大干一场”。
“我近期不会去别的地方。那件事就到此为止吧。”当天结束一场共和党议员闭门会议后，瑞安告诉媒体记者，明年他有许多事情想办，尤其是社会福利改革。
《国会山》日报报道，瑞安在闭门会议上表态无意辞职后，议员们长时间起立鼓掌。
瑞安等共和党高层和总统唐纳德·特朗普力推的税改法案当天早些时候在众议院过关，参议院当晚同样通过，但作出少许修改。按照规定，众议院须于当地时间２０日就参院版本法案举行表决。共和党和特朗普无疑已经在国会取得税改胜利。
《国会山》报道，瑞安已经告诉特朗普和党内同僚，他的关注点正从税改转向减少医疗保健开支、减少贫穷，进而减少财政赤字和政府债务。
共和党籍资深议员约翰·希姆库斯过去２０年来近距离接触过５名众议长。他说，共和党籍议员在初尝税改胜利的甜头后，会团结起来、支持瑞安推进其他立法议程。
不过，根据希姆库斯的观察，众议长很少会在这一位置上待很久。
瑞安现年４７岁，２０１２年总统选举时是共和党候选人米特·罗姆尼的竞选搭档，２０１５年接替约翰·博纳，成为美国历史上最年轻众议院议长之一。美国媒体报道，去年总统选举党内预选前，瑞安动过参选的念头。
瑞安辞职传言今年９月进入媒体视线。《华盛顿邮报》当时报道，共和党内持强硬保守立场的议员团体“自由党团”主席、众议员马克·梅多斯等人商议另立新人取代瑞安，未果。
《国会山》日报１１月初爆料称，瑞安会在税改法案通过后“走人”，以便给外界留下“正面”印象。
传言上周更是满天飞。瑞安１９日对美国“政治”网站一篇报道大发雷霆，说报道“非常不负责任”，“是错误的猜测”。按照那篇报道的说法，瑞安告诉一些“亲信”，他会在明年国会中期选举后辞职。
一名熟识瑞安的共和党籍议员说，“功成身退乃智慧”，但猜测瑞安会辞职缺乏事实依据。美国有线电视新闻网特约编辑克里斯·西利扎在社交媒体上写道：“如果他以后想当总统，尽早辞职会更好。”（陈丹）（陈丹）【新华社微特稿】
中央经济工作会议引发国际社会热烈反响 国外媒体和专家学者认为，中央经济工作会议把推动高质量发展作为当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求，将有助于推动中国经济的质量变革、效率变革、动力变革，为中国经济保持健康稳定可持续发展提供政策上的坚实保障。【详细】