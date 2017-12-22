功成身退？美众议长辟谣：明年我还要大干一场呢

美国国会众议院议长、共和党人保罗·瑞安１９日否认辞职传言，称明年想“大干一场”。

“我近期不会去别的地方。那件事就到此为止吧。”当天结束一场共和党议员闭门会议后，瑞安告诉媒体记者，明年他有许多事情想办，尤其是社会福利改革。

《国会山》日报报道，瑞安在闭门会议上表态无意辞职后，议员们长时间起立鼓掌。

瑞安等共和党高层和总统唐纳德·特朗普力推的税改法案当天早些时候在众议院过关，参议院当晚同样通过，但作出少许修改。按照规定，众议院须于当地时间２０日就参院版本法案举行表决。共和党和特朗普无疑已经在国会取得税改胜利。

《国会山》报道，瑞安已经告诉特朗普和党内同僚，他的关注点正从税改转向减少医疗保健开支、减少贫穷，进而减少财政赤字和政府债务。

共和党籍资深议员约翰·希姆库斯过去２０年来近距离接触过５名众议长。他说，共和党籍议员在初尝税改胜利的甜头后，会团结起来、支持瑞安推进其他立法议程。

不过，根据希姆库斯的观察，众议长很少会在这一位置上待很久。

瑞安现年４７岁，２０１２年总统选举时是共和党候选人米特·罗姆尼的竞选搭档，２０１５年接替约翰·博纳，成为美国历史上最年轻众议院议长之一。美国媒体报道，去年总统选举党内预选前，瑞安动过参选的念头。

瑞安辞职传言今年９月进入媒体视线。《华盛顿邮报》当时报道，共和党内持强硬保守立场的议员团体“自由党团”主席、众议员马克·梅多斯等人商议另立新人取代瑞安，未果。

《国会山》日报１１月初爆料称，瑞安会在税改法案通过后“走人”，以便给外界留下“正面”印象。

传言上周更是满天飞。瑞安１９日对美国“政治”网站一篇报道大发雷霆，说报道“非常不负责任”，“是错误的猜测”。按照那篇报道的说法，瑞安告诉一些“亲信”，他会在明年国会中期选举后辞职。

一名熟识瑞安的共和党籍议员说，“功成身退乃智慧”，但猜测瑞安会辞职缺乏事实依据。美国有线电视新闻网特约编辑克里斯·西利扎在社交媒体上写道：“如果他以后想当总统，尽早辞职会更好。”（陈丹）（陈丹）【新华社微特稿】

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