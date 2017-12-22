以无畏的态度出击 南非执政党新主席誓言反腐

南非副总统、执政党非洲人国民大会（非国大）主席西里尔·拉马福萨２０日发表当选党主席后首次讲话，承诺打击腐败、推动经济改革和加快土地流转。
拉马福萨在非国大第５４届全国代表大会闭幕后发表这一讲话。会上他当选非国大主席，接替现任党主席、南非总统雅各布·祖马。
南非种族隔离制度结束以来，非国大一直是执政党。根据南非宪法，总统任期最多两届，而现年７５岁的祖马已连任一次。南非定于２０１９年举行国民议会选举。由于非国大一党独大，不出意外的话，拉马福萨将成为下一任南非总统。
这位外界普遍看好的领导人在讲话中重申反腐决心。他说：“这次大会决定，抓反腐，应该像抓扶贫、就业和消除社会不公一样，以相同力度和目的去做。”
拉马福萨接着说：“我们必须以无畏的态度打击党内腐败和渎职。”他还警告商界高层，政府将严查财会和账务违规、偷税漏税、侵吞资产等乱象。
除反腐之外，经济改革是拉马福萨最新讲话的另一大侧重点。他说，要大力推进“经济变革”，以重振投资者信心、挽救经济。不过他没有细说改革内容。
拉马福萨还特别提及土地流转，称要加速土地改革和重新分配，让黑人受益。南非大部分的土地所有者是白人。
近年来，由于南非经济不振、祖马腐败丑闻缠身等问题，非国大的政党形象严重受损。在去年地方政府选举中，非国大遭遇１９９４年执政以来的最差选举结果；就全国范围而言，非国大总得票率只有约５４％。
南非眼下失业率为２８％，接近历史最高纪录。今年４月，国际信用评级机构标准普尔公司将南非主权信用评级下调至垃圾级。这是南非自２０００年以来首次失去标普的投资级评级。
工会出身的拉马福萨是一名成功商人，是南非最富有的富豪之一。外界期待他用丰富从商经验扭转南非经济颓势。不过，他面临的阻力不小。
在这次选举中，除党主席外，还同时选出了非国大副主席、全国主席、总书记、副总书记和总司库。这五人与拉马福萨一起组成非国大的新领导层。值得注意的是，新领导层中有三人是拉马福萨的对手、南非总统祖马的前妻恩科萨扎娜·德拉米尼－祖马的坚定支持者。南非商学院“达芬奇研究所”负责人艾德华·基斯韦特认为，从新领导层的人员构成来看，未来非国大的内部分歧很难避免。（王宏彬）（新华社专特稿）
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