遗产税太高真心伤不起 爱尔兰两直男要结婚

爱尔兰两名男子并非同性恋者，却打算结婚，原因是其中一人想在去世后把房子留给另一人继承，如果不结婚，继承者要交一笔高额遗产税。

迈克尔·奥沙利文现年５８岁，与８５岁的马特·墨菲是将近３０年的好朋友，长期照顾墨菲的生活。为了感谢奥沙利文，墨菲希望去世后把自己位于都柏林的房子留给奥沙利文。

按照爱尔兰法律，奥沙利文若要继承这所房子，需要缴纳房子市价的３３％作为遗产税，这样一笔钱对他而言难以承担。如果他与墨菲结婚，作为配偶，就可以“免税”继承房子。

墨菲为了能让好友顺利继承房子，想到了结婚这个办法。奥沙利文也觉得“这个主意不错”。英国《每日邮报》援引他的话说：“我爱马特（·墨菲），不过不是从性的角度。”

他们说，这么做虽然是在设法避税，但是奥沙利文承担看护工作这么多年，始终没有从政府领取看护老人津贴，已经帮政府节省开支。

墨菲一生未婚，奥沙利文结过婚但是后来离婚，三个子女已成年。

两人打算１２月２２日结婚，如果天气不好，就推迟到明年１月。（欧飒）【新华社微特稿】

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