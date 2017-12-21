晨光文具携手中国人口福利基金会幸福书屋为乡村小学建设“晨光彩虹创意教室”

人民网12月21日讯 “晨光彩虹创意教室”捐助活动于近日在江苏盐城地区顺利举行。晨光彩虹公益基金副会长周颖、江苏省盐城市慈善总会副秘书长、项目部主任冯炜、江苏省盐城响水团县委书记马乔乔、中国人口福利基金会幸福书屋项目代表王宁以及各方代表、志愿者共同出席参与了此次活动。

暖心行动

周集实验学校位于江苏省响水县小尖镇周集乡，服务方圆8公里的10个村周，约为1000多名的学生。学校配有一定数量的书籍，但书籍的难易程度远远超出孩子们的接受程度。经考察评估，晨光彩虹公益将该校的捐助确定为此次捐助行动的首站。

来自各方代表的志愿者们于12月13日清晨，从响水县出发赶往周集实验学校，晨光彩虹公益带去了适合孩子阅读的图书、画材。孩子们热情欢乐的面孔、互动课堂上超乎想象的画作成果、老师们对创意教室的使用规划等，都汇聚成内心一幅绚丽斑斓的水彩画，留存大家心中。

活动期间，晨光彩虹公益陆续走访了响水、滨海等地的乡村小学，了解当地教育情况，并在响水县海安集中心小学、新荡中心小学，滨海县五汛镇中心小学、蔡桥镇中心小学进行捐助，一同布置“晨光彩虹创意教室”。

公益梦想

阅读和艺术教育对于唤醒与塑造儿童人格、美感有重要的作用。“晨光彩虹创意教室”旨在帮助中国乡村地区的小学完善课外阅读以及搭建创意空间的建设，让孩子们的学习、生活更快乐。2016年，晨光彩虹公益通过与“中国人口福利基金会幸福书屋”合作，在全国捐助10间创意教室，该项目于2017年至2018年期间，再次为10所小学捐助。每一间“晨光彩虹创意教室” 有色彩缤纷的书架、桌椅等设施，并配有中国传统文化、中外文学经典等适合小学生阅读的书籍1200余册，晨光文具的彩笔、折纸、黏土等画材900余件。今后，晨光彩虹公益还陆续为创意教室增添“软件”，不断整合资源，给学生们提供艺术类创意课程等。

责任担当

为了更好的体现企业社会责任，晨光文具在上海市慈善基金会的支持下，正式成立了晨光彩虹公益专项基金。近几年来，秉承“让学习和工作更快乐，更高效”的使命，晨光彩虹公益积极发起和推动“晨光心”、“金种子计划”、“幸福书屋”、“园丁计划”等一系列对内关爱员工、对外资助、支持教育文化等公益项目。同时，员工自发组成的公益团队“彩虹社”，影响着爱心人士参与公益，推动着社会慈善事业的开展。未来，晨光彩虹公益将与志同道合的公益伙伴，挖掘、资助合适的公益项目，更广泛、更积极、更持续地践行晨光文具的企业社会责任。

(责编：饶竹青(实习生)、常红)