图为日前在阿拉伯联合酋长国举行的第44届世界技能大赛开幕式上，人们挥舞着中国国旗欢迎中国代表团入场。

孙兴伟摄（新华社发）

据阿拉伯联合酋长国《国民报》报道，日前在阿联酋首都阿布扎比落幕的第44届世界技能大赛上，中国以15枚金牌位列金牌榜首位。被誉为“世界技能奥林匹克”的世界技能大赛不仅仅是比赛，也是一扇观察世界主要工业国实力消长的窗口。如今，“中国制造”不再意味着廉价和低质，“中国制造”已经逐渐成为迈向新时代的“中国智造”。

日前，德国质量协会和一家德国市场研究机构公布的一项调查研究结果显示，八成德国人认为“中国制造”是“德国制造”的对手；54%的受访者认为，来自中国的竞争者正加大步伐，将超越德国品牌和德国企业的创新能力；约3/4的受访者认为，“中国制造”的质量20年后会更好。

奥地利《维也纳报》发表分析文章称，今天，人们再次面临相似的历史时刻：令人震撼的“中国智造”。从前，人们抱怨中国产品的糟糕质量、嘲笑中国人的创新意识，但是这个时代已过去。

美国彭博社援引专家观点称，随着中国在全球国民生产总值中所占份额持续上升，其在全球出口市场的份额也可能扩大，出口产品将既包括大众产品，又包括越来越多的高端产品。分析指出，随着中国的产业政策为高端制造业不断提供动力，中国制造将从发达经济体手中分走份额。

日前，在阿联酋举办的世界技能比赛大会上，中国团队获得了15个单项金牌，名列参赛国家第一。这一骄人成果彰显了中国制造业的高水平发展。

近年来，中国制造发生了巨大变化，特别是在中国经济发展进入新常态之后，企业转型和升级的内在紧迫性进一步上升，在振兴实体经济和创新驱动发展理念的驱使下，经过艰苦努力，中国的产品技术和制造能力有了明显进步和变化，同时涌现出了一大批制造业精英和高科技企业，其中不少企业已达到或接近了国际先进水平。在航空航天、高铁技术及车辆配置、通讯电子产品以及采矿设备和工程机械等领域，中国所取得的变化和成就有目共睹，中国制造正大步迈向“中国智造”。

这些变化背后的动因可以归纳为以下几方面：一是随着改革开放持续扩大，中国不断探索高水平开放的路径。国内营商环境不断改善，大大带动了中国高端制造业转型升级。二是在贸易投资快速发展驱动下，进出口融合发展优势凸显，“走出去”与“引进来”措施作用明显，兼并收购产生积极效果，极大地带动了技术水平提升，促进了国内短板产业发展。三是随着国内市场化改革深入发展，民营企业活力上升，形成了强大的产业配套体系，支撑了中国制造业竞争力的改善和提高。四是在国内市场良性竞争健康环境中，一大批新型高科技企业不断发展进步，通过掌握先进技术和改革创新提高了在高新技术产品方面的竞争力，逐渐成为我国先进制造业的代表。五是中国网络技术普及和应用，为高技术产业发展提供技术支撑，特别是在机器人和人工智能制造方面，中国网络技术的发展为相关企业在国际竞争中实现“弯道超车”打下良好“地基”。

当下，制造业正重新成为世界各国竞争新热点。在各大发达国家先后出台了制造业发展规划，确立制造业新优势；发展中国家在加快承接产业和技术转移步伐的大背景下，“唯改革者进，唯创新者强，唯改革创新者胜”。中国只有加速由“制造”向“智造”的转型，才能最终突出重围，实现全面转型升级，从数量时代向质量和效率时代过渡。

中国应把握机遇，继续坚持全面开放，创造良好营商环境，更加注重技术创新，加快现有技术成果的普及应用过程，为早日实现“中国制造2025”的伟大目标而奋斗。 （受访专家：中国世贸组织研究会副会长 霍建国）

（林小艺采访整理）

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