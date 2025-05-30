人民网曼谷5月30日电 （记者孙广勇）5月28日，由曼谷中国文化中心、中外文化交流中心共同举办的“茶和天下”·雅集——“紫砂的温度”中国优秀紫砂作品展及互动体验活动在泰华妇女联合会成功举办。中国驻泰国大使夫人王欢、参赞许兰、泰华妇女联合会创会名誉主席陈淑卿等嘉宾出席活动。

泰国民众参与互动体验活动。曼谷中国文化中心供图

王欢表示，中国是茶的故乡，“中国传统制茶技艺及其相关习俗”已入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，是全人类的共同宝贵财富。今年是中泰建交50周年暨“中泰友谊金色50年”，半个世纪以来，两国文化交流密切，民心相通不断深化，“茶和天下”活动，就是将我们对和平和共同繁荣的祈愿浸润于茶香中，以“茶”为纽带，以“器”为桥梁，让中泰两国人民在品茗赏器中增进理解、深化友谊。

陈淑卿表示，本次活动是连接中泰两国的文明桥梁，独特的高水平紫砂壶艺术，展示了数千年历史的茶文化，既有中国艺术的精神，也有与时俱进的创作概念。今天向嘉宾学习到了传承千年的宝贵茶艺术，同时也祝愿中泰两国亲密友谊历久弥新。

本次活动通过“讲座+展览+互动体验”的形式，向泰国民众全方位呈现中国非物质文化遗产——紫砂艺术的独特魅力。现场展出了数十件由中国知名紫砂艺术大师全手工制作的紫砂壶精品，造型各异、工艺精湛，为观众提供了近距离欣赏紫砂艺术的珍贵机会，使泰国民众更直观地感受到紫砂文化的深厚底蕴。

现场特别设置了互动体验环节，吸引了众多观众积极参与。紫砂艺人现场演示紫砂壶的传统制作工艺，细致展现了紫砂壶从泥成器的全过程，让观众近距离感受到非遗技艺的独特魅力。同时，专业茶艺师还现场展示紫砂壶泡茶流程，展示紫砂壶与茶艺完美融合的韵味，并邀请现场嘉宾品茗体验。观众在茶香袅袅中，亲身感受紫砂壶“世间茶具称为首”的独特气韵与深厚文化内涵，沉浸在一场集视觉、味觉于一体的文化盛宴中。

“茶和天下”·雅集系列活动已在泰国持续开展三年，不仅是一场茶文化的交流盛会，更是一座促进中泰民心相通、文化互鉴的桥梁。

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