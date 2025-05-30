人民网巴黎5月29日电 （记者于超凡）5月29日，由中国驻巴黎旅游办事处、陕西省神木市人民政府、巴黎风情园联合主办的“茶和天下·神木鼓韵”文化旅游推介会暨杨家鼓专场演出在巴黎风情园成功举办。

125人组成的中国国家级非遗项目“陕西神木杨家鼓”表演团队身着鲜艳传统服饰，以激昂磅礴的鼓点，震撼了巴黎风情园的法国观众。当鼓声响起，全场气氛瞬间被点燃，仿佛将黄土高原的豪情与古战场的气势跨越千山万水带入了巴黎的初夏午后。整场演出融合了打击乐、武术、舞蹈和秧歌等多重元素，节奏紧凑、队形变换精彩纷呈，强烈的视觉与听觉冲击令观众目不暇接。演出现场人头攒动、热闹非凡。法国观众将鼓乐团层层围住，纷纷拿出手机拍摄，演出高潮时，观众响起雷鸣般的掌声与欢呼。

除专场演出外，表演团队还在巴黎共和国广场、巴黎圣母院前、埃菲尔铁塔下等地标开展多场快闪鼓乐演出，为市民游客带来惊喜不断。由于当日正值法国公共假期，据不完全统计，此次专场及快闪演出共触达法国民众约3万人次。

路威酩轩集团（LVMH）秘书长、巴黎风情园主席马克-安托万·雅梅，陕西省神木市人民政府市长段智博，巴黎16区区长热雷米·雷德勒，中国驻法大使馆文化参赞王茵、中国驻巴黎旅游办事处主任张郝淼、巴黎风情园园长纪尧姆·蒂弗罗以及中法媒体代表、文化和旅游业界等近150位嘉宾观看专场演出后出席了在园区举办的“茶和天下·神木鼓韵”文化旅游推介会。

文化旅游推介会上，纪尧姆·蒂弗罗感谢活动主办方选择在巴黎风情园举办这一文化盛会，他表示，风情园作为法国人亲近异域文化的重要窗口，非常荣幸能够为中国鼓乐与茶文化的展示搭建舞台，也期待更多中国艺术在此生根开花，让更多法国民众了解中国文化。

段智博在致辞中热情邀请法国朋友走进神木，感受黄土高原的壮丽风貌和独特人文。他表示，神木地处九曲黄河与万里长城交汇之地，历史厚重、文化丰富，愿以此次活动为契机，深化与法国在文化旅游等领域的交流合作，推动中法民心相通、文化互鉴。

王茵指出，中国已对法国公民实施30天免签政策，诚挚欢迎更多法国朋友亲自走进中国、走进神木，实地感受中华文化的独特魅力与自然人文之美。希望大家通过这鼓声与茶香，走近中国、了解中国、爱上中国。

推介活动现场精心设置多个沉浸式中华文化体验区，让来宾们在轻松愉悦的氛围中亲身感受东方美学的魅力。在茶艺区，专业茶艺师现场展示传统泡茶技艺，从水温掌控到茶具选用，每一动作都尽显茶文化的精致与雅趣，观众可现场品茗，体验“茶和天下”的意境。古琴区琴音悠扬，营造清雅静谧的氛围，使人仿佛穿越千年，聆听古韵之声。书法体验吸引不少观众驻足尝试，在毛笔与宣纸的交融中感受中华文字的力量与美感。此外，现场还特别设置了书签手作与龙帽制作工作坊，无论大人小孩都乐在其中。通过亲手创作，中国传统文化不再遥远，而是变成了可看、可听、可触、可感的真实体验。

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