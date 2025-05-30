人民网雅典5月29日电 （记者于超凡）5月27日，中欧美智库合作论坛·2025雅典对话在希腊举办。活动由当代中国与世界研究院、北京市人民政府新闻办公室、中欧美全球倡议共同主办，来自中国、法国、意大利、美国等国的30余位文化、艺术和学术界嘉宾，围绕“古文明对话促进全球进步”主题展开深入讨论。

论坛现场。主办方供图

希腊文化部长莉娜·门佐尼、雅典卫城博物馆馆长尼古劳斯·斯坦波利迪斯，中国外文局副局长于运全、中国驻希腊使馆公参赖波出席开幕式并致辞。北京市人民政府新闻办公室主任余俊生为开幕式作视频致辞。北京文化论坛主办方代表陈伟做北京文化论坛推介。意大利总统前文化顾问、爱琴文明专家路易·高塔尔，清华大学国家遗产中心主任、清华大学建筑学院教授、中轴线申遗文本编制项目主持人吕舟作闭幕致辞。中欧美全球倡议发起人高大伟主持对话会。

中国外文局副局长于运全作开幕致辞。主办方供图

于运全表示，中国与希腊虽山海远隔，但文明的力量让两国心心相印。中希两大文明的共通性积淀和凝结着人类文明的共同价值，从中我们能够凝聚共识、汲取智慧。建议中希、中欧依托传统智慧弘扬和平精神，为消除战争提供宝贵思想资源。中国外文局将用好中欧美智库对话和博物馆对话平台，持续为中欧文明互鉴贡献力量。

赖波在致辞中表示，中希两国作为东西方文明的摇篮，虽形式各异但内核共鸣，为双边关系奠定了坚实精神基础。在两国领导人推动下，中希文明交流成果丰硕，包括设立孔子学院、开展文旅活动、深化文物合作等。中方愿与希方深化语言教育合作，扩大文化艺术交流，促进地方民间互动，推动更多城市结好和人员往来。

莉娜·门佐尼作开幕致辞。主办方供图

莉娜·门佐尼表示，希腊和中国作为两大古老文明的继承者，应携手应对全球挑战。跨文化对话是增进国际理解与合作的关键，她呼吁以共同价值观为基础，构建互惠互利的全球文化倡议，希望此次会议能深化双边关系，推动和平与繁荣的未来。

尼古劳斯·斯坦波利迪斯强调，卫城博物馆自2009年开放以来，以现代建筑融合古典精神，展出跨越2500年的珍贵文物，包括帕特农神庙浮雕等，展现古希腊民主与艺术成就。然而，19世纪流失海外的文物仍是未愈的伤痕，馆长呼吁国际社会支持文物回归，维护文化遗产完整性。中希双方将深化技术共享、学术交流及公众教育，推动文化遗产的修复与传播。

尼古劳斯·斯坦波利迪斯作开幕致辞。主办方供图

余俊生在视频演讲中表示，北京与雅典作为世界文明古都，始终在历史长河中相互辉映、彼此借鉴。北京愿与雅典携手，以全球文明倡议为指引，深化传统智慧与现代创新的融合，促进不同文化间的理解与合作，共同绘就“各美其美，美美与共”的文明新图景，为人类文明进步贡献智慧与力量。

与会嘉宾围绕“文化遗产保护与可持续发展”“古文明交流与文明互鉴”“古文明之光：北京与雅典的历史传承与现代创新”等议题进行了深入研讨。各国嘉宾一致认为，中希两国的文明相向而行，中国与希腊的文化史中都蕴藏着对于和平、仁爱、互鉴等价值的共同追求。各国文化机构既要顺应数字化潮流改进文化遗产保护与展示手段，也要深入挖掘阐发其中蕴含的价值理念，为全球进步提供精神指引。

中欧专家探讨“古文明交流与文明互鉴”。主办方供图

陈伟在圆桌会上推介北京文化论坛，他指出，北京文化论坛自2022年创办以来，以“传承·创新·互鉴”为永久主题，汇聚了70余国2000余名嘉宾，包括多国政要、国际组织负责人及文化领域领军人物。2025年北京文化论坛将于9月举办，诚邀国际友人共赴“金秋之约”，携手拓展文明对话新篇章。

闭幕式上，吕舟和意大利总统前文化顾问路易·高塔尔共同表示，很高兴看到中欧机构共同致力于推动文化交流，这不仅有利于中欧加强文化领域合作，也有助于通过建立文化联结、汲取历史启发，更好推动世界和平与可持续发展。

中轴线主题图片展在雅典开幕。主办方供图

作为本次论坛的配套活动，“北京中轴线——中国理想都城秩序的杰作”主题图片展同日在雅典开幕。该展精选约100幅优秀摄影作品，通过镜头下的光影叙事，从多个角度、不同维度展现北京中轴线的建筑之美、历史之美、文化之美、人文之美，阐释了北京中轴线所体现的中华文明内涵。

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