人民网迪拜5月29日电 （记者管克江）阿曼教育部相关人士27日在出席中国驻阿曼大使馆与阿曼教育部联合举办的国际中文日活动上宣布，阿曼已决定将中文纳入公立学校课程。在今年9月份开始的新学年，中文将成为四所公立高中11年级学生的选修课，并逐渐扩展至其他年级。

在当天的活动上，阿曼教育部次大臣马吉德表示，阿曼政府高度重视在中学开设中文课，正在抓紧推进筹备工作，愿进一步加强与中方在推广中文教育方面的合作。阿曼教育部教材总司副司长希奈代表阿教育部致辞表示，阿曼学校开设中文课程，可促进两国贸易和文化交流，带动旅游业发展，实现经济多元化目标。这与阿曼“2040愿景”高度契合，也得到阿社会各界热烈欢迎。推广中文教育是建设更加多元、包容和繁荣阿曼的重要举措，是确保阿曼抓住未来机遇的重要手段。

图为中外嘉宾观看图片展。中国驻阿曼大使馆供图

中国驻阿曼大使吕健致辞表示，汉字承载着中华民族特有的精神价值、思维方式和文化内核。学习中文是认识中国、了解中国文化，进而理解中国的“金钥匙”。在阿曼推广中文教育，对于传承和延续两国跨越千年的历史友谊、推动中阿合作在新时代结出更多硕果具有特殊重要意义。

文化交流互动。中国驻阿曼大使馆供图

活动期间还举行了“学习中文：为未来作准备”小组讨论、“阿曼人眼中的中国”作品征集活动颁奖仪式、“阿曼人眼中的中国式现代化”活动启动仪式。

吕健大使夫妇与即将开设中文课的阿曼高中学生代表合影。中国驻阿曼大使馆供图

（海瑟姆·穆扎恩对此文亦有贡献)

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