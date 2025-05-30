人民网北京5月30日电 （记者陆晓鸥、张丽娅）5月29日，由中国人民对外友好协会、中国日本友好协会主办的“以心相交 共筑和平”中日青年友好交流大会在中国人民大学举行。

中国人民对外友好协会会长杨万明、中国人民大学副校长郑新业、日本驻华大使金杉宪治、日中友好协会常务理事佐佐木政文、日中文化交流协会常务理事加藤千洋、日本大学商学部教授高久保丰出席并致辞。中日两国青年、媒体代表等近600人参加大会。

中国人民对外友好协会会长杨万明致辞。主办方供图

杨万明表示，当今世界正在经历百年未有之大变局。中日两国是一衣带水的重要近邻，共同肩负着维护地区和平稳定，促进共同发展的重要责任。今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。我们铭记历史，不是为了延续仇恨，而是为了让和平的钟声永远长鸣。中日两国友好的根基在民间，两国人民友好的未来寄望于青年一代。期待两国青年做和平理念的播种者、创新合作的开拓者、民心相通的架桥者，共同书写中日友好的新篇章。

日本驻华大使金杉宪治致辞。主办方供图

金杉宪治表示，日中关系发展不仅需要政府的努力，也需要人民的广泛参与和支持，促进日中人员往来与交流，契合两国领导人达成的重要共识。期待日中青年以本次交流活动为契机，建立并延续友谊。

中国人民大学副校长郑新业致辞。主办方供图

郑新业表示，愿继续推动中日两国教育人文交流向更宽领域、更深层次、更高质量迈进，为推动中日友好合作，增进世界人民福祉，建设一个更加公正、美好、繁荣的世界贡献教育力量。

日方青年代表吉田彩乃发言。主办方供图

来自日本中央大学的日方青年代表吉田彩乃表示，访华期间，我们不仅通过乘坐高铁，走访现代化城市等亲身体验了中国现代科技发展，还有机会学习中国悠久历史文化。回国后，我们将把在华所见所闻、所思所感传递给更多日本人。希望以分享这次宝贵经历为契机，激发更多人对中国的兴趣。

中方青年代表张天烁发言。主办方供图

来自北京师范大学的中方青年代表张天烁表示，交流让我们增进理解，合作让我们共同成长。愿通过此次宝贵的交流机会，在互动中学习彼此的语言与文化，在交流中收获真挚的友谊与信任。

会上，中日两国青年以歌舞、书道、京剧、武术等精彩纷呈的艺术展演，奏响了文化交流的动人乐章。中国人民大学学生艺术团舞蹈团的同学们身着唐风服饰，翩然起舞，以灵动的身姿展现传统舞蹈之美。日中友协代表团的同学们带来的歌舞表演《恋爱的幸运曲奇》以青春洋溢的舞步和欢快旋律，传递着日本流行文化的活力。日中文化交流代表团的同学们现场挥毫泼墨，以苍劲有力的笔法展现书道的魅力。北京体育大学的武术表演更是将现场气氛推向高潮。最后，中日青年携手合唱《友谊地久天长》，悠扬的歌声交织着两国情谊，为这场文化交融之旅画上了圆满而温暖的句号。

据悉，日本青年代表团应中国人民对外友好协会邀请，于5月24日至30日在中日两国政府《关于加强青少年交流的备忘录》项目下访华，在华期间分别赴北京、上海、山西、江西、广东、云南等地进行参访交流。

舞蹈《唐印》。主办方供图

歌舞《恋爱的幸运曲奇》。主办方供图

京剧表演。主办方供图

书道表演。主办方供图

武术表演。主办方供图

舞蹈《敦煌》。主办方供图

合唱《丁香》。主办方供图

合唱《友谊地久天长》。主办方供图

(责编：王禹蘅、杨牧)