人民网布鲁塞尔5月29日电 （记者牛瑞飞）在中国传统佳节端午节来临之际，由浙江省侨办、浙江省侨联与比利时浙江籍侨团联盟共同主办的2025年“浙里有爱·万水千山‘粽’是情”端午慰侨比利时站活动启动仪式在比利时港口城市安特卫普举行。来自旅比华侨华人社团、侨界代表等80余人出席了仪式，现场气氛温馨热烈，浓浓乡情溢满会场。

活动现场。比利时浙江籍侨团联盟供图

此次活动将向旅比华侨华人赠送1220份粽子，其中，浙江省侨办、侨联赠送720份，比利时浙江籍侨团联盟赠送500份。一份份手工粽子不仅承载着节日的温暖与祝福，更饱含着祖（籍）国对海外侨胞的深情牵挂与关爱。

中国驻比利时大使馆参赞赵杨在致辞中代表费胜潮大使向旅比侨胞致以节日问候。他表示，小小的粽子，不仅是中华传统节日的重要象征，更是连接祖国与海外游子的情感纽带，是促进文化交流、讲好中国故事的重要载体。通过分享粽子，我们不仅弘扬了中华传统文化，也进一步促进了中比民心相通。

比利时浙江籍侨团联盟主席、比利时欧洲华侨基金会主席傅旭海表示，端午节作为中华民族重要传统节日，已被列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录，成为世界共享的文化财富。此次活动送来的不仅是一枚粽子，更是一份乡情、一份同胞情、一份家国情。他指出，联盟将继续秉持“服务侨胞、团结侨社、弘扬文化”的宗旨，把“浙里有爱”的温暖传递给每一位侨胞，鼓励新生代华裔积极参与中华文化的传承与传播。

启动仪式上，赵杨、傅旭海，及使馆王伟领事、比利时浙江籍侨团联盟永久名誉主席朱海安、第一常务主席杨丐镜、秘书长吴晓伟等向与会侨胞代表赠送了粽子礼盒。礼盒以红色为主色调，印有“浙里有爱·万水千山‘粽’是情”的温馨标语，并随附一封《端午家书》：“浙江是海外侨胞永远的家乡，无论大家身处何方，家乡永远是你们坚强的后盾、温暖的港湾、值得信赖的依靠。”

“在比利时吃到家乡的粽子，仿佛回到了小时候过端午的情景，心里特别温暖。”一位旅比侨胞动情地说。年轻一代侨胞也借此机会进一步了解中华传统节日的文化内涵，增强了文化认同感与民族归属感。

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