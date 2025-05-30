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马德里举办中国野生动物摄影展

2025年05月30日09:27 | 来源：人民网-国际频道
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人民网马德里5月29日电 （记者范剑青）由马德里中国文化中心和北斗星摄影俱乐部共同主办的《家园：中国野生动物摄影展》近日在马德里开幕，48位中国摄影师的54幅野生动物及生态摄影作品参展，摄影展将持续2个月。

20250529 中国驻西班牙大使姚敬在摄影展上致辞（图片由中国驻西班牙大使馆提供）

中国驻西班牙大使姚敬在摄影展上致辞。中国驻西班牙大使馆供图

中国驻西班牙大使姚敬出席摄影展并致辞。他表示，本次展览恰逢6月5日“世界环境日”前夕，参展作品展示了中国野生动物鲜为人知的生活场景，生动讲述绿水青山就是金山银山的理念。期待精彩的摄影作品吸引更多中西民众关注环境保护事业，守护共同的“家园”。

本次展览是西班牙摄影节的子活动之一。据西班牙摄影节总监桑托尤介绍，拍摄这些照片的摄影师大多是业余爱好者，出于对自然的热爱，他们用相机定格美丽生物的瞬间。这些作品超越语言和文化障碍，让世界各地的人们更好地了解中国的野生动物和自然环境。

西班牙摄影节创办于1998年，20多年来已经发展成为具有全球重要摄影节之一。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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