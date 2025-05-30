新华社德黑兰5月29日电（记者陈霄 沙达提）针对媒体当前有关伊朗与美国即将达成协议的猜测，伊朗外长阿拉格齐29日表示，“我们并不确定是否已到这一步”。

阿拉格齐当天在社交媒体上发文说，伊朗真诚地寻求一个符合各方利益的外交解决方案。但要实现这一目标，需要达成一项全面终止所有制裁并维护伊朗核权利（包括铀浓缩）的协议。达成协议的途径在于谈判桌而非媒体。

美国总统特朗普28日在白宫对媒体说，美国与伊朗“已经非常接近达成解决方案”，“现在情况随时可能发生变化，一个电话就能改变一切”，协议可能“在未来几周内”达成。

伊朗最高领袖哈梅内伊的政治顾问沙姆哈尼29日在社交媒体发文回应特朗普上述言论时表示，谈判是实现进步、保障利益和维护国家尊严的工具，而非强加于人或屈服于人。

在阿曼斡旋下，美国与伊朗23日在意大利首都罗马举行第五轮间接谈判。虽然阿曼外交大臣巴德尔在谈判结束后说谈判“取得一些非决定性的进展”，但美伊双方在若干核心问题上分歧依然突出。美方坚持伊朗应全面停止所有级别的铀浓缩活动，而伊方强调适度开展铀浓缩活动是其和平利用核能权利的一部分，拒绝“零浓缩”要求。

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