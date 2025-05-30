新华社北京5月30日电 美国白宫官员29日说，以色列已接受美国提出的一项60天加沙地带临时停火方案。当晚，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）高级官员发表声明说，哈马斯已收到以色列对加沙地带停火方案的回应，但该回应没有考虑巴方要求。

此前，多家媒体报道，哈马斯方面已同意美国提出的停火方案。但以色列官员说，哈马斯同意的方案并非美国提出的方案。美国方面也否认哈马斯已经接受其提出的停火方案。

美称以方已接受临时停火方案

白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特当天对媒体表示，以色列已接受由美国中东问题特使威特科夫和总统特朗普提出的停火方案。相关讨论仍在继续，希望加沙地带能够停火。莱维特同时表示，据她所知，哈马斯尚未接受该方案。

5月29日，在美国华盛顿白宫，白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特出席记者会。新华社记者胡友松摄

美国媒体援引美国和以色列消息人士的话报道，该停火方案包括60天的停火、哈马斯释放10名被扣押人员以及送回18名被扣押人员的遗体等内容。

以色列目前正持续推进在加沙地带的军事行动，而各方围绕停火方案说法不一。威特科夫曾在26日否认哈马斯已经接受其提出的加沙地带停火方案。此前，多家媒体报道哈马斯方面已同意威特科夫提出的停火方案。但按照以色列官员的说法，哈马斯同意的停火方案不是威特科夫提出的方案。

哈马斯说以方回应未考虑其要求

哈马斯高级官员巴西姆·纳伊姆29日晚发表声明说，哈马斯已收到以色列对威特科夫提议的回应。从本质上看，该回应意味着以方延续占领，并继续其杀戮和饥饿政策。以方回应没有考虑加沙人民的任何要求，其中最重要的要求是停止战争和饥荒。尽管如此，考虑到加沙人民正在遭受战争，哈马斯领导层正以负责任的态度研究如何回应该提议。

5月28日，孩子们在加沙城西部的沙提难民营等待领取救助食物。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

5月28日，新一轮巴以冲突已持续600天，加沙北部、中部、南部轮番遭到战火蹂躏，5.4万多人被夺去生命。过去两周，以色列持续升级对加沙的军事行动，大量人口稠密地区被夷为平地，导致1000多名加沙民众死亡。

以色列政府批准在约旦河西岸新建22个定居点

据多家以色列媒体29日报道，以色列政府已批准在约旦河西岸新建22个定居点。

《以色列时报》援引以色列国防部的声明报道说，此举旨在巩固以色列对约旦河西岸的控制，并阻止巴勒斯坦建国。该计划包括在先前撤离的地区恢复定居点活动，并在靠近约旦的东部地区新建4个定居点。这些定居点将增强以色列的“国家安全”和对该地区的“战略控制”。《耶路撒冷邮报》援引以色列国防部长卡茨的话报道，在约旦河西岸的定居点活动是保护以色列安全的“重要屏障”，以色列必须竭尽所能扩大和加强这道“屏障”。

以色列财政部长斯莫特里赫当天在社交媒体上发文称，以政府这一新举动是“为定居点的发展做出历史性决定”，以色列已在战略层面实现重大转变。

这是2023年2月23日在约旦河西岸的犹太人定居点吉瓦特泽夫拍摄的房屋。新华社发（穆阿马尔·阿瓦德摄）

犹太定居点问题是巴以和谈主要障碍之一。以色列在1967年第三次中东战争中占领东耶路撒冷和约旦河西岸部分地区，无视国际社会反对，非法建设和扩建犹太定居点。以色列政府去年12月发布的一份人口数据报告显示，目前约旦河西岸约51万以色列人住在违反国际法建设的犹太定居点。（记者：高山、黄泽民、冯国芮、王卓伦）

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