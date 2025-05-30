本报记者 高 乔

在“2025中意时尚文化嘉年华”活动中，华二代青年与海外友人交谈。

意大利华侨女作家唐俊语在活动中演讲。

均由主办方供图

近日，以“时空折叠——创智江岸对话永恒之城”为主题的“2025中意时尚文化嘉年华”在上海市杨浦区举办，为上海市民带来中意文化交流盛宴。活动由杨浦区侨办、区侨联主办，意大利创新中心、华二代协会承办。

活动期间，“星轨考古启示录”虚拟现实考古展、同济大学文艺复兴数媒艺术特邀展、意大利轻歌剧表演、中意时尚联合秀、意大利魔术师表演、意大利美食长廊、时尚文化市集等特色文化活动相继举办，在杨浦搭建起观众可观可感的中意文化交流“对话场”。

意大利团队带来的“星轨考古启示录”虚拟现实考古展运用卫星测绘技术，让观众在庞贝古城遗址与杨浦工业遗存间自由穿梭；同济大学团队借助流体力学算法，通过3D动画复刻文艺复兴经典雕塑，让文艺复兴杰作在元宇宙空间重生。在黄浦江畔的分会场还举办300米滨江主题市集，“假面次元市集”展示威尼斯面具文化，“意式美食长廊”展示30多个意大利食品品牌，“时尚文化市集”展示中意文创产品。

活动中，来自意大利、西班牙、英国等多国华二代青年的身影亮眼，为嘉年华注入青春力量。在活动期间举办的“中欧青年圆桌会”上，华二代青年代表将围绕“数字时代的中国故事传播”展开讨论，以国际化视角探索文化对话新路径。

意大利华侨女作家唐俊语携代表作《失踪的维纳斯》《褪色》参与讨论，她的悬疑小说穿插记叙意大利文艺复兴历史与中国古代历史，融汇中意文化底蕴的创作特色受到许多中国读者喜爱。

来自西班牙的华二代郑雅静分享了她在巴黎卢浮宫参与汉服沉浸式体验的经历。她认为，通过“展示—体验—对话”的递进模式，展览让海外观众通过汉服深入理解中国传统文化的含义，促进中外文化交流。

“作为华二代青年，我们希望用创新叙事、借助传播技术的变革，改变海外对中国人的一些刻板印象。相信随着越来越多华二代青年加强交流，互相联结，侨界新生代可以成为中外文化交流中活跃的‘文化神经元’。”从英国回国创业的华二代、茶品牌“一叶东边”创始人汪彤说。

意大利创新中心负责人表示，中意时尚文化嘉年华不仅是一场艺术的汇演，更是两国文化交流的一次契机。意大利创新中心致力于挖掘和引进全球艺术资源，为两国文化时尚交流搭建高端平台。

(责编：徐祥丽、张悦)