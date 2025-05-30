气候变化是全人类面临的共同挑战，事关人类前途命运。国际社会应当携手努力，合力应对气候变化，保护共同地球家园，构建人与自然生命共同体。太平洋岛国是世界上受气候变化威胁最严重的地区之一。作为太平洋岛国的重要合作伙伴，中国一直致力于在南南合作框架下为该地区应对气候变化提供力所能及的帮助和支持。为进一步协助太平洋岛国提升应对气候变化的能力与韧性，深化同太平洋岛国应对气候变化合作，中国提出如下倡议：

1.坚定同太平洋岛国一道，维护真正的多边主义，共同纪念《巴黎协定》达成十周年，欢迎《巴黎协定》实施以来取得的积极进展。推动构建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系。重申《联合国气候变化框架公约》（以下简称《公约》）及其《巴黎协定》是应对气候变化国际合作主渠道和基本法律遵循，愿意恪守《公约》及其《巴黎协定》目标、原则和规则，在《公约》确立的公平、共同但有区别的责任和各自能力等原则指导下，同各方一道落实好《公约》及其《巴黎协定》，共同推动《公约》第30次缔约方大会取得积极成果。

2.加强同太平洋岛国在应对气候变化多边进程中协调与合作。推动国际社会充分理解广大发展中国家，尤其是太平洋岛国在气候变化问题上的特殊处境和关切。敦促发达国家切实履行义务，兑现承诺，向发展中国家提供充足的资金、技术和能力建设支持，特别是推动落实《公约》第29次缔约方大会通过的关于气候资金新的集体量化目标的决定，共同维护包括太平洋岛国在内的广大发展中国家的合理权益。反对以应对气候变化为由采取单边限制措施和设置绿色贸易壁垒。

3.坚定支持太平洋岛国通过可持续发展应对气候变化。中方充分认识到太平洋岛国经济社会发展在气候变化危机面前的脆弱性，宣布投入200万美元资金，用以进一步扩大同岛国在清洁能源、农业、渔业、海洋、低碳基础设施、低碳旅游、防灾减灾等领域合作，助力太平洋岛国优化能源结构，推动产业升级，提升岛国实现联合国2030年可持续发展议程及可持续发展目标能力，助其更好应对气候变化。

4.加快推进落实应对气候变化合作项目。推动相关低碳示范区建设，依托能力建设培训项目，助力太平洋岛国应对气候变化领域专业人才队伍建设，强化应对气候变化南南合作项目对提升太平洋岛国应对气候变化能力的引领作用。依托中国—太平洋岛国应对气候变化合作中心加强同岛国应对气候变化国际交流合作，继续举办中国太平洋岛国应对气候变化对话会、太平洋岛国气候韧性建设培训班。未来三年，中方将面向太平洋岛国基层社区实施100个“小而美”项目，帮助岛国基层社区提升应对气候变化韧性。欢迎更多太平洋岛国加入国际零碳岛屿合作倡议。

5.深化中国太平洋岛国防灾减灾救灾国际合作。支持联合国全民早期预警倡议，依托中方发布的《早期预警促进气候变化适应中国行动方案（2025—2027）》，分享中国早期预警技术和实践，通过风云气象卫星为太平洋岛国提供高频次气象灾害监测。在中国—太平洋岛国灾害管理合作机制下加强同太平洋岛国灾害管理合作，积极发挥中国—太平洋岛国防灾减灾合作中心作用，向岛国提供灾害监测预警技术服务、灾后应急物资援助、紧急人道主义救援、灾害评估支持，开展社区提升综合减灾能力示范建设，增强太平洋岛国气候韧性。

6.充分理解海洋环境对太平洋岛国的重要性。支持岛国保护海洋生态，加强应对海平面上升、海岸侵蚀、海洋灾害的基础设施和能力建设，开展海平面上升对岛屿影响研究交流，拓展中国同太平洋岛国在海岸带资源可持续利用、海岸带保护修复、海岸带治理等领域合作，发挥中方在海洋环境观测预报、灾害预警、海洋生态系统保护与修复方面的技术人才优势，助力岛国海洋防灾减灾工作，支持岛国渔业和近海养殖业可持续发展，助力岛国建设具有气候韧性的蓝色经济。

（新华社厦门5月29日电）

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