新华社耶路撒冷5月29日电（记者冯国芮 王卓伦）据多家以色列媒体29日报道，以色列政府已批准在约旦河西岸新建22个定居点。

《以色列时报》援引以色列国防部的声明报道说，此举旨在巩固以色列对约旦河西岸的控制，并阻止巴勒斯坦建国。该计划包括在先前撤离的地区恢复定居点活动，并在靠近约旦的东部地区新建4个定居点。这些定居点将增强以色列的“国家安全”和对该地区的“战略控制”。《耶路撒冷邮报》援引以色列国防部长卡茨的话报道，在约旦河西岸的定居点活动是保护以色列安全的“重要屏障”，以色列必须竭尽所能扩大和加强这道“屏障”。

以色列财政部长斯莫特里赫当天在社交媒体上发文称，以政府这一新举动是“为定居点的发展做出历史性决定”，以色列已在战略层面实现重大转变。

犹太定居点问题是巴以和谈主要障碍之一。以色列在1967年第三次中东战争中占领东耶路撒冷和约旦河西岸部分地区，无视国际社会反对，非法建设和扩建犹太定居点。以色列政府去年12月发布的一份人口数据报告显示，目前约旦河西岸约51万以色列人住在违反国际法建设的犹太定居点。

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