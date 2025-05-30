新华社华盛顿5月29日电（记者熊茂伶 刘亚南）美国联邦巡回上诉法院29日批准特朗普政府的请求，暂时搁置美国国际贸易法院此前做出的禁止执行特朗普政府依据《国际紧急经济权力法》对多国加征关税措施的行政令的裁决。

联邦巡回上诉法院在裁决书中说，美国政府关于立即实施行政中止的请求已获批准，在本法院审议相关动议文件期间，美国国际贸易法院在这些案件中作出的判决和永久性禁令将暂时中止，直至另行通知。

特朗普政府早些时候向该上诉法院表示，如果禁止关税执行的裁决不能被迅速暂停，政府将最早于30日向最高法院寻求紧急帮助。

就在联邦巡回上诉法院“叫停”美国国际贸易法院裁决的同一天，另一家联邦法院——位于首都华盛顿的哥伦比亚特区联邦地区法院就特朗普政府依据《国际紧急经济权力法》对多国加征的关税措施发布初步禁令。该裁决针对美国两家小企业4月22日对联邦政府发起的诉讼。

28日，位于纽约的美国国际贸易法院裁定禁止执行特朗普政府依据《国际紧急经济权力法》对多国加征关税措施的行政令。裁决书说，《国际紧急经济权力法》没有授权美国总统出台任何全球性关税令、报复性关税令和非法交易相关关税令。相关关税行政令将被撤销，这些行政令的执行将被永久禁止。该裁决针对的是美国5家小企业和美国12个州分别在4月14日和4月23日对联邦政府发起的诉讼。

特朗普政府今年2月依据《国际紧急经济权力法》对加拿大、墨西哥和中国输美产品分别加征关税，并在4月2日依据该法对所有贸易伙伴征收所谓“对等关税”。

美国国际贸易法院和哥伦比亚特区联邦地区法院的判决阻止特朗普政府上台后推动的大部分关税措施，但根据其他法律单独征收的关税不受影响，包括援引《1962年贸易扩展法》第232条款对钢铝和汽车加征的关税。

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