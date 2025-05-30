新华社联合国5月29日电 中国常驻联合国副代表耿爽29日在安理会审议乌克兰问题时发言，呼吁俄乌冲突当事方保持和谈势头。

耿爽说，近期俄乌双方在土耳其伊斯坦布尔举行直接谈判，在换俘问题上达成共识。目前俄乌即将举行第二轮直接谈判。中方对这些积极进展表示欢迎，支持一切通向和平的努力。与此同时，战事没有停歇迹象，平民伤亡人数持续增加。这充分说明，乌克兰危机涉及的矛盾错综复杂，解决起来不可能一蹴而就。

耿爽表示，冲突当事方应该展现政治意愿，保持和谈势头，通过对话协商解决危机的根源性问题，达成一个公平、持久、有约束力并被各当事方所接受的和平协议，最终实现政治解决。冲突当事方应该切实遵守国际人道法，在任何情况下都避免袭击平民和民用基础设施。双方应共同努力采取积极举措，推动战场局势早日降温。国际社会特别是重要利益攸关方，应发出更多停火止战、劝和促谈的理性声音，为推动危机政治解决创造有利条件。

耿爽说，中方在乌克兰问题上的立场是一贯的、明确的。自危机爆发后，中方就主张对话谈判、政治解决。中国同俄乌双方均保持着沟通，一直致力于劝和促谈。中方愿继续同全球南方国家和国际社会一道，为实现真正的和平发挥建设性作用。

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