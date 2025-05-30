本报阿斯塔纳5月29日电 （记者陈尚文、李强）5月29日，以“丝路同心，媒体同行：构建更加紧密的中国—中亚命运共同体”为主题的2025中国—中亚媒体合作论坛在哈萨克斯坦阿斯塔纳举行。哈萨克斯坦共和国总统托卡耶夫向论坛致贺信。

托卡耶夫在贺信中指出，中国国家主席习近平提出的“一带一路”倡议作为推动全球合作的战略构想，赢得了国际社会的广泛认可。哈萨克斯坦高度重视同中国发展友好关系。2025中国—中亚媒体合作论坛旨在深化中国与中亚国家间的融合合作，是一次基于媒体领域共识与信任，致力于加强伙伴关系的重要盛会。祝论坛圆满成功、成果丰硕！

与会嘉宾认为，媒体交流是中国和中亚关系的重要组成部分。中国和中亚国家媒体要把握时代大势、拓展合作思路，共同讲好友好合作故事，为构建更加紧密的中国—中亚命运共同体贡献智慧和力量。

此次论坛由人民日报社和哈萨克斯坦总统广播电视总局联合主办。来自中国和中亚国家的200余名媒体代表、有关部门负责人、专家学者和企业代表等与会。论坛期间还举行了“2025中国—中亚媒体合作论坛图片展”和“中国—中亚媒体高质量共建‘一带一路’联合采访”活动启动仪式。

《 人民日报 》（ 2025年05月30日 03 版）

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