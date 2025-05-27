新华社阿根廷圣萨尔瓦多－德胡胡伊5月26日电 行走拉美手记｜阿根廷边远省份产业转型中的“中国能量”

新华社记者王钟毅 张铎

胡胡伊省位于阿根廷西北部，与智利和玻利维亚接壤，距离首都布宜诺斯艾利斯约1300公里。由于纬度较低，这里曾以种植甘蔗、烟草、果蔬等为主要支柱产业。近年来，越来越多锂资源在省内被发现，随着国际投资的涌入，阿根廷这一边远省份悄然发生改变。

在胡胡伊省首府圣萨尔瓦多－德胡胡伊以西约200公里的安第斯群山之中，一个个或蓝色或绿色的水池整齐排列在盐滩之上，不远处矗立着一座现代化工厂，车辆、人员穿梭其间。这就是考查里－奥拉罗斯锂矿项目，该项目2024年产量为2.5万吨碳酸锂，是阿根廷年产量最高的锂矿项目。

项目运营主体阿根廷埃克萨尔矿业公司的控股股东是来自中国的赣锋锂业。记者在项目现场发现，这座工厂尽管与中国远隔重洋，却有很多中国元素——中文与当地语言西班牙文结合的办公室门牌、来自中国的生产设备以及偶尔碰见的中国面孔……

埃克萨尔矿业公司机构和社区事务总监卢西拉·拉斯里告诉记者，中资企业入股，为公司带来了先进的技术和管理知识，提高了公司生产效率和管理水平。近年来，双方交流密切，埃克萨尔矿业公司的董事和高管不止一次前往中国学习和交流。

今年1月，中方股东还组织优秀员工前往中国进行交流，并在中国度过了一个令人印象深刻的春节。“小年当天，我们在工厂和中国朋友们一起参加了写春联和福字的活动，体验春节文化。这对于我们来说是全新体验。”工厂运营经理卡洛斯·萨帕塔说，这种体验加深了他们对中国文化的进一步了解，有助于未来更好地与中方同事沟通和协调。

“阿根廷西北部有丰富的矿产开发潜力，来自中国的投资把这些大山中埋藏的宝藏变成产品的同时，也促进了当地经济发展，是互惠互利的合作，”萨帕塔说，“在中国工厂看到我们生产的碳酸锂变成锂电池部件，我感到很自豪。”

埃克萨尔矿业公司常务副总经理郁兴国告诉记者，项目投产以来，公司累计为当地创造2000多个就业岗位，缴纳的税款和锂资源特许开采费为当地财政作出不小贡献。

如今，胡胡伊已经成为新能源发展的热土。出租车司机马塞洛告诉记者，近年来随着包括中国在内的外来投资增多，圣萨尔瓦多－德胡胡伊的城市面貌和安全有了很大改观，当地人不再需要背井离乡去其他大城市找工作。

记者在采访中发现，圣萨尔瓦多－德胡胡伊新建成的机场、博物馆和文化中心可与首都布宜诺斯艾利斯的同类设施媲美。胡胡伊省省长卡洛斯·萨迪尔多次在公开场合感谢中国企业，表示中企投资为该省带来了大量高质量就业机会以及更好的基础设施，胡胡伊欢迎中国企业前来投资。

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