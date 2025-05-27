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美国中东问题特使称哈马斯尚未接受其加沙停火方案

2025年05月27日10:38 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿5月26日电　据美国媒体报道，美国中东问题特使威特科夫26日否认巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）已经接受其提出的加沙地带停火方案。

　　威特科夫当天告诉阿克西奥斯新闻网说，他对哈马斯尚未接受他提出的停火方案感到“失望”。

　　他当天还告诉美国有线电视新闻网(CNN)说，这项方案已经摆在桌面上，哈马斯应该接受。他表示，以色列将会同意这一方案。按照该方案，哈马斯将把一半还活着的被扣押人员以及半数遗体交给以色列，双方将开启实质性谈判以寻求实现永久性停火。威特科夫称他将主持该谈判，但他拒绝透露临时停火将持续多久这一关键问题。

　　此前，一名要求匿名的哈马斯官员告诉新华社记者，哈马斯已同意美国中东问题特使威特科夫提出的加沙地带停火方案。这名官员说，美方提出的停火方案包括释放10名还活着的以方被扣押人员，以换取60天临时停火，并为各方讨论加沙地带永久停火的前景提供条件。哈马斯官方尚未证实该说法。

(责编：崔越、张悦)

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