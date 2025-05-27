新华社开普敦5月27日电 记者手记｜非洲大陆最南端的龙舟节

新华社记者王雷 王晓梅

微凉海风吹过非洲大陆最南端的南非开普敦，激昂的鼓点与呐喊声交织回荡。为庆祝中国传统节日端午节，由开普敦华人社区和开普敦龙舟协会共同主办的第三届“文化中国·开普敦龙舟节”日前在开普敦维多利亚港的炮台公园拉开帷幕。

粼粼波光中，不同肤色的划手们一齐摆动划桨，十余支队伍劈波斩浪、竞渡争先。选手中既有青壮年，也有白发苍苍的老人，还有一支由乳腺癌患者组成的队伍。岸边、桥上人头攒动，观众们为龙舟队鼓掌助威。

中国驻开普敦总领事尤文泽、开普敦市长希尔-刘易斯作为各自船队的鼓手，参加了1500米龙舟竞速赛。

“这是我第一次登上龙舟，真是太棒了！”比赛后，衣衫已被水打湿的希尔-刘易斯兴奋地告诉记者。“这是一个绝佳的机会，可以向更多南非人介绍中国文化、历史，以及这样有趣的文化传统和美食。我认为这有助于文明彼此融合、相互了解。”

尤文泽说，赛龙舟作为端午节的重要习俗，不仅是力量与速度的角逐，更是团结协作、奋勇争先精神的体现。“文明需要交流互鉴。中国的龙舟在同样具有优秀文明的非洲大陆绽放光彩，是世界文明多样性、不同文明对话的生动例证。”

开普敦龙舟协会主席伊格桑·萨利见证了龙舟节在当地日渐“圈粉”的过程。他介绍，龙舟节开始举办以来，“赛事规模一年比一年大，参赛队伍和选手一年比一年多”，今年参赛队伍已达到13支，参赛选手近200人。

萨利认为，龙舟节是感受中国文化的绝佳方式，“促进了文化间的奇妙对话，让南非人了解到两种文化的不同和相似之处”。

除1000米和1500米传统龙舟竞速赛外，当天活动现场还举行了“龙舟拔河”趣味比赛，开设中国文化展示区、中国手工艺品和美食摊位。

开普敦大学孔子学院展台前，小朋友们排队玩投壶和套圈，每每投中都兴奋不已；在西开普大学孔子学院的针灸体验区，不少当地人跃跃欲试；年轻的南非姑娘们聚在斯泰伦博斯大学孔子学院展台前试戴泉州簪花，体验中国闽南地区的独特民俗。

南半球的秋日暖阳下，中国川剧变脸、舞狮、南非传统舞蹈表演轮番上演，吸引众多游客驻足观看。人们品尝粽子、烤鸭等中国传统美食，把玩独具特色的手工艺品，洋溢着一片欢声笑语。

“通过龙舟节与当地民众一起欢度中国传统节日，我们真正感受到文明如水、润物无声。文明可以跨越国界，得到传承和创新。”开普敦华人社区代表董钢说。

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