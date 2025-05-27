新华社法兰克福5月26日电（记者刘向）德国经济学家马丁·吕克日前表示，美国政府的债务和关税政策正将其推向金融危机的边缘。

吕克在德国《明镜》周刊网站26日刊登的采访中说，美国政府正在推动国会通过一项巨额减税法案，这是灾难性的，将推高通货膨胀。投资者开始对美国控制其债务的能力失去信心，同时关税政策抬高了商品价格。身为经济与金融咨询企业麦克罗蒙基有限公司创始人兼总经理的吕克说，金融市场认为，美国政府的灾难性政策对经济如同毒药。

据报道，一向被视作“避风港”的美国国债，如今情况已有所不同。美国政府上周只能以高利率卖出20年期国债。10年期和30年期债券收益率已达到2007年金融危机爆发前的最高水平。国际信用评级机构穆迪公司近日宣布，由于美国政府债务及利息支出增加，该机构决定将美国主权信用评级从Aaa下调至Aa1。

对此，吕克说，到2026年年底之前，美国需要重组9万亿美元债务，即用高利率新债置换低利率旧债，并额外增加新债。问题是，愿意购买长期美债的投资者越来越少，他们不再相信美国政府有能力控制债务。这可能会引发一场美债抛售潮。尤其是由于美国信用评级下调，一些投资基金现在被迫抛售债券。

吕克指出，人们对美国控制债务的能力不断丧失信心，这通常会导致对美元失去信心。一旦出现美债抛售潮，价格暴跌，那将意味着大量财富蒸发，尤其是美国储户的资产。与此同时，各国央行将把储备从美债转向黄金，金价将大幅上涨。

他还警告，如果美国政府继续升级贸易战、美国变得更加不可靠，美元投资的信心将彻底丧失，这将是系统性崩溃的前兆。美元作为储备货币的地位尚未崩溃，但正在走向崩溃。

(责编：崔越、张悦)