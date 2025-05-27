【环球时报报道 记者 易佳 刘斯尹】编者的话：今年是上合组织“中国年”。近日，在新疆乌鲁木齐举行的2025上合组织国家媒体合作论坛开幕式上，人民日报社国际部和环球时报研究院联合发布《共同的家园——上合组织成员国发展愿景民意调查报告》。调查自3月31日至5月8日面向上合组织10个正式成员国的18-60岁普通公众开展，共回收中文、英语、俄语、波斯语、乌尔都语、哈萨克语等11个语种的有效问卷5719份。调查数据显示，超过八成受访者认可上合组织在全球治理方面发挥了积极作用。超过九成受访者期待各成员国进一步加强经济、科技、安全以及人文交流合作。报告为推动构建更加紧密的上合命运共同体提供了扎实的民意坐标。在当前动荡不安的国际背景下，上合国家民众对多边合作的高度期待尤为珍贵。

“上海精神”获广泛认同，各成员国民众获得感突出

成立24年来，上合组织从6个成员扩大为26个国家参与的“上合组织大家庭”，影响力、凝聚力和感召力不断提升。互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”是上海合作组织长期坚持的根本遵循和不断发展壮大的生命力所在。调查数据显示，上合组织成员国民众广泛认同“上海精神”。

上合组织在推动巩固全面和平、安全与稳定，构建民主、公正的国际政治经济新格局方面发挥着越来越大的作用。民调显示，超过八成受访者认可上合组织在全球治理方面发挥了积极作用。其中，“维护世界安全”的作用获最多认可；其次为“促进全球发展”和“促进经济全球化”；“构建更加公正合理的国际秩序”和“推动不同文明之间的交流互鉴”的作用也获较高认可。

上合组织为各成员国的发展提供了广阔空间和有力支持，为地区国家人民带来诸多实际利益，成为各成员国提升自身国际影响力、实现发展进步的重要平台。总体来看，近七成民意认同本国在上合组织框架下“获得了更多参与全球治理的机会”。在中国、塔吉克斯坦和印度，认同比例接近或超过八成。超过六成受访者认同上合组织“促进了本国的可持续发展和现代化进程”。中国的认同比例领先于其他国家，超过八成。

超过八成受访者认可上合组织框架下的发展合作给自己的国家带来了实实在在的好处，如“获得更多国际合作”“更多发展机遇”“更多先进技术”“更多发展经验”等选项的认同度都较高。不同国家的民众对获得好处的具体领域的认知存在差异，如伊朗更看重“更多就业机会”，巴基斯坦民众选择“更多发展机遇”的最多，塔吉克斯坦则更偏向“更多先进技术”。

中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所中亚与高加索研究室副主任杨进告诉《环球时报》记者：“上合组织在全球治理、安全与发展领域取得多项标志性成就。安全合作上，上合组织持续深化反恐、防扩散和网络安全合作，提升了协同打击‘三股势力’的能力。在2024年的阿斯塔纳峰会上，成员国进一步达成加强公共卫生体系建设的共识，共同应对新兴安全挑战。发展合作上，2025年被定为‘上合组织可持续发展年’，成员国聚焦减贫、数字经济和绿色发展。在全球治理方面，上合组织致力于构建多极化、民主化国际秩序。”

中国上海合作组织研究中心前秘书长、新疆师范大学“天池英才”特聘教授邓浩对《环球时报》记者表示：“上合组织通过24年的不懈探索，摸索出了一条不同于冷战时期的新型合作之路，这条路符合时代潮流、切合地区实际、符合成员国根本利益。目前上合组织的经济总量超过20万亿美元，比成立之初扩大了13倍之多，对外贸易总额达到6.6万亿美元，比24年前增长了100多倍。”

95%的受访者认同与中国合作能为本国带来积极影响

作为创始成员国，中国通过制度创新与经验共享持续为上合组织发展注入动能。95%的受访者认为中国的发展经验值得本国借鉴。其中，62%认为“非常值得借鉴”或“比较值得借鉴”，塔吉克斯坦、俄罗斯、印度、哈萨克斯坦四国的该比例相较其他国家更高。此外，还有33%认为“有一些借鉴作用”。

国务院发展研究中心欧亚社会发展研究所副所长、中亚研究室主任许涛在接受《环球时报》记者采访时表示：“多数上合组织成员国处在发展转型的关键历史阶段，在经济模式转换、社会治理创新、国家文化重构等方面都需要尽早实现发展目标。近年来，中方推出‘上海合作组织+’等务实合作平台，真诚地与成员国分享中国智慧、中国经验、中国技术创新模式。”

杨进表示：“中国的发展为上合组织成员国提供了多方面机遇。经济方面，中国通过共建‘一带一路’倡议推动区域互联互通和贸易便利化，在高铁、港口等基础设施建设上为成员国提供范例。科技方面，农业现代化、农产品加工和农业科技的经验有助于提高成员国农业生产效率；人工智能、5G通信和大数据的快速发展为成员国提供了合作机会。社会方面，中国的减贫经验和社会治理模式为成员国提供了有益借鉴。”

民调结果显示，95%的受访者认同与中国合作能为本国带来积极影响。所列具体事项中，“促进经贸便利化”（43%）获最多认可。其次为“提高农业技术水平”“促进高科技发展”“完善基础设施建设”和“助力农村脱贫减贫”。

中国上海合作组织研究中心首任秘书长、中国国际问题研究院研究员陈玉荣表示，中欧班列、中吉乌公路的开通运行有力带动了沿线国家的经济发展，更给相关国家的民众带来诸多生活便利和利益。近年来，中国—上合组织地方经贸合作示范区和陕西杨凌上合组织农业技术交流培训示范基地的落地开花，成为推动区域经济合作与区域经济治理的“新样板”。

问及感兴趣的中国事物，“中国制造/中国商品”“智能手机”“长城”“高铁”“新能源汽车”的受青睐程度较高。“中医药”“中餐”“网络购物”“人工智能”位列第二层级。总体上，90%的受访者表示未来愿意来访中国。超七成选择“旅游”，比例高于其他。俄罗斯、伊朗、哈萨克斯坦和白俄罗斯愿意来中国的受访者比例高于其他国家，为八成左右。

中国举办的青年交流活动获得民意青睐的比例为87%。所列具体事项中，“青年发展论坛”的获选比例相对高于其他活动。巴基斯坦受访者更愿意参加“青年减贫研修班”，白俄罗斯和俄罗斯的受访者更看重“青年赴华交流名额”，哈萨克斯坦和印度的受访者更想参加“青年创新创业大赛”。

经济、科技、安全、人文等领域合作获高度期待

总体上，有七成多受访者对未来上合组织能为地区乃至全球发展与合作作出贡献持有积极预期。

对于未来上合组织框架下的经济发展合作，93%的受访者表示期待。其中，“贸易或投资”合作最受期待，这一选项的被选率在俄罗斯、哈萨克斯坦、白俄罗斯及印度居于首位。其次，“减贫”在伊朗和巴基斯坦获最高期待。此外，“能源”“人工智能”“农业”“数字经济”及“新能源汽车”等合作的受期待程度也较高。超七成受访者支持上合组织“扩大本币支付和结算份额”。

92%的受访者对未来上合组织框架下的科技合作表达期待，具体到合作领域，“5G/通信技术”“新能源技术”“农业技术”“人工智能/大数据”最受期待。分国家来看，印度民众更看重“5G/通信技术”，“新能源技术”相关合作在俄罗斯获得最高期待，伊朗民众选择“人工智能/大数据”的最多，哈萨克斯坦和塔吉克斯坦民众则更看重“农业技术”。

上合组织的安全合作也获得九成多受访者的期待。具体来看，“打击毒品走私”获期待程度最高，尤其在哈萨克斯坦和俄罗斯的被选率排在首位；其次是“打击恐怖主义、分裂主义和极端主义联合行动”“打击人口贩卖”和“数据安全”。印度受访者最期待“数据安全”相关合作，俄罗斯和哈萨克斯坦还有超半数受访者期待在“协商解决国际/地区热点问题”上加强合作。当问及是否期待上合组织在协商解决地区安全问题上发挥更大作用时，超七成受访者表示期待。

人文合作是上合组织的重要支柱之一。93%的受访者对未来上合组织的人文交流合作与活动表示期待。其中，“青年交流”“职业技能培训”“高校/留学生交流”“学习他国语言文字”“旅游节”和“文化/艺术节”获相对较高期待。塔吉克斯坦受访者尤其期待“学习他国语言文字”，印度受访者更青睐“举办旅游节”和“青年交流”活动，哈萨克斯坦受访者更期待“职业技能培训”。

在各成员国中，受访者最想去旅游的国家是中国，比例为65%；其次是俄罗斯，比例为55%。其中，哈萨克斯坦和巴基斯坦想来中国的受访者比例最高，不低于3/4；想来中国的俄罗斯受访者比例也达七成。

许涛对《环球时报》记者表示：“未来，在已有的上合组织大学、青年交流营、儿童画展等活动的基础上，可以考虑建立上合组织文旅合作联盟的必要性和可行性，搭建各成员国文旅部和旅游企业之间的政策对接、资源共享、业务协作平台，在促进成员国旅游经济发展的同时，为各国民众彼此了解多元文化和实现文明互鉴提供便利途径。”上海政法学院中国—上海合作组织国际司法交流合作培训基地研究员崔珩认为，如果上合组织成员国之间推出类似欧盟申根签证的互免签证模式，将极大促进人员流动。

邓浩对《环球时报》记者表示：“当前，成员国对上合组织的期待和希冀更加强烈和迫切，越来越多地把维护地区稳定、实现国家经济振兴的希望寄托于上合组织，盼望各成员国精诚团结、加强合作、共克时艰，最终实现合作共赢、共同发展。”

来源：环球时报

(责编：贾文婷、张悦)