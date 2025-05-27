人民网罗马5月26日电 （记者谢亚宏）浙江大学“中国历代绘画大系”捐赠签约仪式近日在意大利佛罗伦萨美术学院隆重举行。佛罗伦萨美术学院校长乔瓦尼·伊奥万、中国驻佛罗伦萨总领事尹琦、联合国教科文组织中国创业教育联盟主席徐小洲、浙江大学意大利校友会代表张锡琪、中艺国际主席张修中、意大利威尼斯华侨华人企业家联合总会第一常务副会长周云强等出席捐赠仪式。

捐赠仪式现场。张锡琪摄

尹琦在致辞中指出，《大系》是一项意义重大的中国文化工程，收集的中国历代名画是中国传统艺术的典型代表作，在海内外产生了重大影响，对了解中国传统文化精华具有重要作用。佛罗伦萨美术学院是世界上第一所美术学院，办学历史悠久、实力雄厚，浙江大学捐赠《大系》给该校是中西艺术交流的盛事，对推动中意文化交流影响深远。

乔瓦尼·伊奥万代表佛罗伦萨美术学院对浙江大学捐赠《大系》表示诚挚感谢。他指出，《大系》工程浩大，体现了中国传统美术的杰出水平，是西方国家了解中国传统艺术的重要媒介，对促进中意艺术思想交流合作具有重要作用。

徐小洲指出：“艺术作品是人类高阶思维的重要表现。它不仅具有创造性，也渗透着强烈的情感色彩与社会生活形态。《大系》汇集了中国民族优秀传统艺术的巅峰之作，不仅是中华民族杰出艺术家的智慧结晶，也折射中华民族的社会变迁与文明轨迹，对认识中华文化具有重要的具象价值与抽象意义。意大利在人类艺术历史发展中具有举足轻重的影响，佛罗伦萨是世界艺术之都，佛罗伦萨美术学院是世界美术名校。这次佛罗伦萨美术学院接受《大系》捐赠，充分体现出其炽热的人类艺术情怀与兼容并包精神。可以说，这次浙江大学《大系》捐赠给佛罗伦萨美术学院是架构中意艺术文化交流桥梁的重要象征，充分体现了不同国家的艺心相通、民心相通，可谓得其所哉、意义非凡。”

据悉，“中国历代绘画大系”是由浙江大学编纂出版的中国重大文化工程。《大系》自2005年启动，至2024年完成既定出版计划，共收录来自海内外263家文博机构的纸、绢（含帛、绫）、麻等材质的中国绘画藏品12,405件（套）。其中国内藏品9155件（套）、国外藏品3250件（套），涵盖了绝大部分传世的“国宝”级绘画珍品。其编纂出版《先秦汉唐画全集》《宋画全集》《元画全集》《明画全集》《清画全集》，共计60卷、226册，是迄今为止规模最大、收录最全的中国古代绘画图像文献。《大系》内容博大精深，充分反映了中华传统文化的深厚底蕴与艺术魅力，既是中华民族传统哲学思想、社会风貌、绘画艺术的集中体现，也是全球艺术宝库中不可或缺的重要文献。

本次捐赠是中意高校在人文艺术领域合作的重要行动，彰显了浙江大学着力推动中外文明交流互鉴、增进民心相通的责任担当，对构建人类命运共同体贡献了中国艺术智慧与文化力量。

捐赠仪式结束后，乔瓦尼·伊奥万陪同与会嘉宾参观了佛罗伦萨美术学院图书馆、教学楼及展览馆等场所，介绍学院的发展历史、校园规划、教学场景、留学生教育、艺术藏品等办学情况。与会各方围绕中意文化交流、人才培养、学术研究等合作领域进行深入交流，并达成进一步合作意向。

(责编：王禹蘅、杨牧)