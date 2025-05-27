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上合组织国家青年代表：我们在新疆看到了自由、友好和活力

2025年05月27日09:41 | 来源：石榴云/新疆日报
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石榴云/新疆日报讯（记者 张万德摄影报道）5月25日，2025上合组织国家青年文化交流营（南疆线）的嘉宾们走进新疆阿克苏地区，参访了克孜尔千佛洞、克孜尔尕哈烽燧，感受历史的厚重与艺术的魅力，见证当地人真实的工作、生活。

5月25日，2025上合组织国家青年文化交流营（南疆线）的嘉宾们参访了克孜尔千佛洞并留影。

5月25日，2025上合组织国家青年文化交流营（南疆线）的嘉宾们参访了克孜尔千佛洞并留影。

5月25日，2025上合组织国家青年文化交流营（南疆线）的嘉宾们参观了克孜尔尕哈烽燧。

5月25日，2025上合组织国家青年文化交流营（南疆线）的嘉宾们参观了克孜尔尕哈烽燧。

柬埔寨《和平岛报》高级多媒体记者翁·切占那拉说：“在来新疆之前，我从网络上看到了一些关于新疆的信息，但来了之后看到的情况和那些描述完全不一样，不同民族的人们生活在同一个地方，他们之间也很友好。”

5月25日，2025上合组织国家青年文化交流营（南疆线）的嘉宾们参观了克孜尔尕哈烽燧。巴基斯坦国际新闻通讯社中国新闻办公室编辑哈瓦贾·哈马扎·伊克巴尔盖上了克孜尔尕哈烽燧纪念章，留作纪念。

5月25日，2025上合组织国家青年文化交流营（南疆线）的嘉宾们参观了克孜尔尕哈烽燧。巴基斯坦国际新闻通讯社中国新闻办公室编辑哈瓦贾·哈马扎·伊克巴尔盖上了克孜尔尕哈烽燧纪念章，留作纪念。

缅甸威迪亚媒体公司主持人温瓦涵说：“来过中国很多次，这是第一次来新疆，我很喜欢新疆。参观了这么多地方，可以充分表明新疆自古就是多民族聚居、多宗教并存的地区。这让我想起前一天在库车市龟兹小巷时，跟一位当地居民聊天时得知他的宗教信仰是完全自由的，在这里的生活也是自由幸福的。”

5月24日，在库车市龟兹小巷，俄罗斯塔斯社高级记者安娜·福米娜和演员们共舞。

5月24日，在库车市龟兹小巷，俄罗斯塔斯社高级记者安娜·福米娜和演员们共舞。

俄罗斯塔斯社高级记者安娜·福米娜说：“昨天我看到库车居民穿着漂亮的服装在街上跳舞，我也忍不住跟他们学着跳起来，我们一起互动感觉特别好。他们住在那么漂亮的地方，想唱就唱、想跳就跳，真的很幸福。”

(责编：贾文婷、张悦)

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