人民网约翰内斯堡5月26日电 （刘畅）21日下午，南非金山大学与清华大学科研合作协议线上签约仪式举行。清华大学副校长曾嵘与金山大学副校长林恩·莫里斯（Lynn Morris）出席线上签约仪式，并分别代表两校签署协议。

曾嵘在致辞中表示，清华大学积极推进国际交流合作，营造具有全球竞争力的开放创新生态，积极推进与金山大学开展深入的科研合作。双方在信息通信及城镇化研究等领域已有长期且深厚的合作基础，此次科研合作协议的签署，将进一步巩固和深化双方的合作，为两校师生搭建更广阔的合作平台，为两校科研发展注入新的活力。

林恩·莫里斯介绍了金山大学程凌教授与清华十余年的合作历程，并表示，这段深厚情谊成为两校合作的生动见证。希望双方合作能够开启崭新篇章，期待有机会访问清华，面对面深入交流，推动合作迈向更高水平。

金山大学成为与清华大学签署科研合作协议、建立科研合作种子基金的首所非洲国家大学。未来，双方将在工程、可持续发展、气候变化以及医学等领域深入开展科研合作。

清华大学智库中心助理研究员冉奥博主持线上签约仪式，两校教师代表及科研管理相关负责人参加仪式。

金山大学（University of the Witwatersrand）成立于1896年，位于南非约翰内斯堡，前身为南非矿业学校。金山大学有五个学部，下设33个学院，迄今培养了超过20万名毕业生。

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