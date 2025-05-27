人民网安卡拉5月27日电 （记者沈钧）当地时间5月24日，由中国驻土耳其大使馆主办、中东技术大学孔子学院承办的“汉语桥”第二十四届世界大学生中文比赛及第十八届世界中学生中文比赛土耳其赛区决赛在使馆成功举办。本次比赛以“天下一家”“追梦中文、不负韶华”为主题，来自土耳其7所大学14名选手、5所中学10名选手参加了决赛。

中国驻土耳其大使馆公使丛耸在致辞中表示，“汉语桥”中文比赛在土成功举办多届，成为在土培养中文人才的重要平台，也为土耳其学生展示中文水平、展现艺术才华提供了重要舞台。衷心感谢各参赛学校多年来为土中文教育付出的不懈努力。

选手们精心准备，呈现了精彩的中文主题演讲和丰富多样的才艺表演。经过两轮激烈角逐，来自安卡拉大学的王爱英和烈士穆罕默德·古德尔阿纳多卢伊玛目哈提普高中的艾哈迈德分别获得“汉语桥”大学生和中学生中文比赛土耳其赛区决赛第一名，并将代表土耳其赛区赴华参加全球总决赛。中国驻土耳其大使姜学斌为获奖选手颁奖并鼓励老师同学们继续努力，推动中文教育合作发展，积极做增进中土友谊，促进民心相通的使者和桥梁，为中土友好作出更大贡献。

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