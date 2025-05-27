人民网雅加达5月26日电 （记者李培松）5月24日，印尼第四届“学中文·走进‘汉语桥’”活动在雅加达举办。本次活动指导单位为中国驻印尼大使馆，由“汉语桥”俱乐部（总站）主办，“汉语桥”俱乐部（雅加达站）和印尼雅加达华文教育协调机构联合承办。雅加达赛区的大中小学组的“汉语桥”选手、雅加达各学校和单位的中文教育负责人及教师等百余人出席。

印尼雅加达华文教育协调机构执行主席、“汉语桥”俱乐部（雅加达站）站长蔡昌杰在致辞中表示，“汉语桥”俱乐部（雅加达站）自2020年底成立以来，举办了多场丰富多样的活动，累计4670人次参与，1246名印尼青少年成为“汉语桥”俱乐部的会员。今天的“学中文·走进‘汉语桥’”活动，不仅展现了印尼青少年积极学习中文的精神风貌，而且传递出他们对中文和中国文化的热爱。希望俱乐部的各位会员以此次活动为契机，进一步提高自己的中文水平，结识更多志同道合的朋友，共同为印中两国的发展和民心相通贡献力量。

曾多次担任“汉语桥”大赛评委的付帅，从评委评判的角度，分别对“汉语桥”演讲的准备、才艺表现形式、即兴问答答题技巧及笔试备考等多个方面进行了讲解和解析，并提出相关建议，增强了选手备战印尼全国赛的信心。

“汉语桥”雅加达赛区的冠军获得者魏志光，娓娓讲述了自己奋战“汉语桥”的历程。他的精彩才艺展示，赢得阵阵掌声。

参赛选手合影。活动主办方供图

活动期间，主办方还穿插安排了中华文化知识有奖问答和包粽子活动，为活动增添了浓厚的温情与欢乐。

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