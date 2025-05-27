新华社吉隆坡5月26日电（记者王嘉伟 毛鹏飞）东盟轮值主席国马来西亚总理安瓦尔26日在第46届东盟峰会“吉隆坡宣言”签署仪式上表示，东盟国家将紧密携手，巩固其作为全球稳定支柱与新兴经济体的重要地位。

5月26日，在马来西亚首都吉隆坡，老挝总理宋赛、新加坡总理黄循财、泰国总理佩通坦、越南总理范明政、马来西亚总理安瓦尔、菲律宾总统马科斯、文莱苏丹哈桑纳尔、柬埔寨首相洪玛奈、印度尼西亚总统普拉博沃、缅甸外交部常秘昂觉莫（前排从左至右）出席第46届东盟峰会“吉隆坡宣言”签署仪式。新华社记者 马平 摄

第46届东盟峰会在马来西亚首都吉隆坡举行。当天下午，峰会正式通过了“吉隆坡宣言”，为东盟未来20年的发展提供指导性意见和规划。

安瓦尔说，当前国际局势复杂多变，在地缘政治持续紧张、经济全球化遇阻、气候变化加剧以及科技颠覆性进展等多重挑战下，东盟国家必须共同秉持清晰的发展愿景、坚定的前进目标和紧密团结的意志，携手应对，推动区域和平、稳定与繁荣。

5月26日，在马来西亚首都吉隆坡，老挝总理宋赛、新加坡总理黄循财、泰国总理佩通坦、越南总理范明政、马来西亚总理安瓦尔、菲律宾总统马科斯、文莱苏丹哈桑纳尔、柬埔寨首相洪玛奈、印度尼西亚总统普拉博沃、缅甸外交部常秘昂觉莫、东帝汶总理夏纳纳（从左至右）在第46届东盟峰会“吉隆坡宣言”签署仪式上合影。新华社记者 马平 摄

他表示，“吉隆坡宣言”不仅是一份发展指导文件，更是东盟成员国对区域未来的共同承诺，彰显了各国对多边主义的坚持、合作共赢的决心，以及推动经济数字化转型和积极应对气候变化的责任感，携手促进区域的可持续发展。

本届峰会以“包容性和可持续性”为主题，聚焦于加强区域一体化，提升抵御贸易风险的能力。峰会期间，东盟各国领导人围绕区域战略优先事项、合作发展机制以及强化区域互联互通与团结一致等方面展开交流，为东盟未来发展奠定基础。

东盟成立于1967年，现成员国包括印度尼西亚、泰国、新加坡、菲律宾、文莱、马来西亚、越南、老挝、柬埔寨和缅甸10国。

(责编：崔译戈、张悦)