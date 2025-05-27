5月26日，在罗马尼亚首都布加勒斯特，罗马尼亚当选总统尼库绍尔·达恩出席就职仪式。新华社发（佩特雷斯库 摄）

新华社布加勒斯特5月26日电（记者张改萍）罗马尼亚当选总统尼库绍尔·达恩26日在议会参众两院联席会议上宣誓就职。

达恩在就职演说中说，罗马尼亚需在法治范围内进行“根本性变革”，并承诺将倾听民众声音以推动改革。

他表示，将强化与美国的战略伙伴关系，积极参与欧盟和北约事务。达恩还提出将重点打击逃税，削减政府支出，制定经济发展战略等举措。此外，他主张在卫生系统推进数字化改革，优化资源配置，同时简化养老金制度，发展社区服务，完善临终关怀等。

5月26日，在罗马尼亚首都布加勒斯特，罗马尼亚当选总统尼库绍尔·达恩出席就职仪式后讲话。新华社发（佩特雷斯库 摄）

达恩1969年出生于罗中部布拉索夫县弗格拉什市，1998年在法国巴黎第十三大学获得数学博士学位，2016年创建拯救罗马尼亚联盟党，2017年退出该党，自2020年起任布加勒斯特市长。

5月18日，罗马尼亚举行总统选举第二轮投票，作为独立候选人的达恩战胜罗马尼亚人团结联盟党主席乔治·西米翁，当选罗马尼亚新一届总统。

罗马尼亚总统任期5年，可连任一次。

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