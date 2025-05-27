打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国—东盟经贸论坛暨第三届链博会推介会在吉隆坡举行

2025年05月27日08:58 | 来源：新华网
小字号

　　新华社吉隆坡5月26日电（记者王嘉伟　程一恒）中国—东盟经贸论坛暨第三届中国国际供应链促进博览会（链博会）推介会26日在马来西亚首都吉隆坡举行。来自中国、东盟国家的贸易投资促进机构、商协会和企业代表近200人参加。

5月26日，在马来西亚首都吉隆坡，中国贸促会会长任鸿斌在中国—东盟经贸论坛暨第三届中国国际供应链促进博览会（链博会）推介会上致辞。新华社记者 程一恒 摄

5月26日，在马来西亚首都吉隆坡，中国贸促会会长任鸿斌在中国—东盟经贸论坛暨第三届中国国际供应链促进博览会（链博会）推介会上致辞。新华社记者 程一恒 摄

　　中国贸促会会长任鸿斌在开幕致辞中表示，近年来，中国与东盟经贸合作不断提质升级，取得丰硕成果。中国贸促会愿与东盟国家工商界一道，推进双边经贸合作，加强产业链供应链协同发展，深化多边领域务实合作，积极参与东盟—中国—海合会峰会，助力区域一体化进程。

　　马来西亚科技与创新部长郑立慷指出，马来西亚与中国长期保持互利共赢的伙伴关系，期待未来双方结合各自优势，构建更加强大、智能且可持续的供应链体系。相信第三届链博会能够成为马来西亚及东盟企业展示能力、探索共建未来的绝佳平台。

5月26日，在马来西亚首都吉隆坡，马来西亚科技与创新部长郑立慷在中国—东盟经贸论坛暨第三届中国国际供应链促进博览会（链博会）推介会上讲话。新华社记者 程一恒 摄

5月26日，在马来西亚首都吉隆坡，马来西亚科技与创新部长郑立慷在中国—东盟经贸论坛暨第三届中国国际供应链促进博览会（链博会）推介会上讲话。新华社记者 程一恒 摄

　　马来西亚—中国商务理事会主席卢成全说，随着中国—东盟自由贸易区3.0版谈判实质性完成，双方将进一步深化互相尊重与共赢发展的友好关系。相信链博会将成为全球供应商接轨中国庞大供应链网络的重要平台，推动包容性合作、增强供应链韧性并助力可持续发展。

　　其他与会东盟代表认为，当前区域供应链加速重构，东盟与中国在科技创新与产业协同方面合作空间广阔。链博会为各国深化互信、拓展合作搭建了重要平台。东盟各国企业将积极参与第三届链博会，共同打造开放、稳定、可持续的区域供应链体系，推动实现互利共赢、共同发展。

　　第三届链博会定于2025年7月16日至20日在北京举办，设置先进制造链、清洁能源链、智能汽车链、数字科技链、健康生活链、绿色农业链等6大链条和供应链服务展区。

(责编：崔译戈、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部