新华社吉隆坡5月26日电（记者王嘉伟 程一恒）中国—东盟经贸论坛暨第三届中国国际供应链促进博览会（链博会）推介会26日在马来西亚首都吉隆坡举行。来自中国、东盟国家的贸易投资促进机构、商协会和企业代表近200人参加。

5月26日，在马来西亚首都吉隆坡，中国贸促会会长任鸿斌在中国—东盟经贸论坛暨第三届中国国际供应链促进博览会（链博会）推介会上致辞。新华社记者 程一恒 摄

中国贸促会会长任鸿斌在开幕致辞中表示，近年来，中国与东盟经贸合作不断提质升级，取得丰硕成果。中国贸促会愿与东盟国家工商界一道，推进双边经贸合作，加强产业链供应链协同发展，深化多边领域务实合作，积极参与东盟—中国—海合会峰会，助力区域一体化进程。

马来西亚科技与创新部长郑立慷指出，马来西亚与中国长期保持互利共赢的伙伴关系，期待未来双方结合各自优势，构建更加强大、智能且可持续的供应链体系。相信第三届链博会能够成为马来西亚及东盟企业展示能力、探索共建未来的绝佳平台。

5月26日，在马来西亚首都吉隆坡，马来西亚科技与创新部长郑立慷在中国—东盟经贸论坛暨第三届中国国际供应链促进博览会（链博会）推介会上讲话。新华社记者 程一恒 摄

马来西亚—中国商务理事会主席卢成全说，随着中国—东盟自由贸易区3.0版谈判实质性完成，双方将进一步深化互相尊重与共赢发展的友好关系。相信链博会将成为全球供应商接轨中国庞大供应链网络的重要平台，推动包容性合作、增强供应链韧性并助力可持续发展。

其他与会东盟代表认为，当前区域供应链加速重构，东盟与中国在科技创新与产业协同方面合作空间广阔。链博会为各国深化互信、拓展合作搭建了重要平台。东盟各国企业将积极参与第三届链博会，共同打造开放、稳定、可持续的区域供应链体系，推动实现互利共赢、共同发展。

第三届链博会定于2025年7月16日至20日在北京举办，设置先进制造链、清洁能源链、智能汽车链、数字科技链、健康生活链、绿色农业链等6大链条和供应链服务展区。

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