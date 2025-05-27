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中泰两国共同举办“庆祝中泰建交50周年·中泰教育大会”

2025年05月27日08:57 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷5月26日电 （记者孙广勇）为庆祝中泰两国建交50周年，深化两国教育合作，搭建两国教育学术成果与创新展示平台，5月25日，泰国教育部、中国驻泰大使馆、泰国华文教师公会于曼谷共同举办“庆祝中泰建交50周年·中泰教育大会”。本次大会涵盖中泰教育交流与中文教育发展论坛、中泰语言与文化交流成果展、中泰文艺汇演等内容。泰国教育部部长蓬普、中国驻泰国大使韩志强等出席大会，来自泰各地的教育界代表两千余人参加大会。

泰国学生参加“庆祝中泰建交50周年·中泰教育大会”活动。人民网记者 孙广勇摄

泰国学生参加“庆祝中泰建交50周年·中泰教育大会”活动。人民网记者 孙广勇摄

蓬普表示，泰中教育合作有力促进泰国经济社会发展，是两国民心相通的重要纽带，泰方将继续大力加强中文教育，为两国各领域互利合作输送合格人才。

韩志强指出，中泰教育交流合作在中泰关系中具有特殊重要意义，不仅有助于两国人才培养和促进两国科学文化发展，更有助于造就千百万中泰睦邻友好事业的接班人、中泰命运共同体的建设者。

泰国学生参加“庆祝中泰建交50周年·中泰教育大会”活动。人民网记者 孙广勇摄

泰国学生参加“庆祝中泰建交50周年·中泰教育大会”活动。人民网记者 孙广勇摄

活动期间举办了三场专题学术论坛，论坛嘉宾包括中泰两国政府高层、教育机构及企业代表等。大会同步设置16个中泰语言与文化主题互动展位，泰国孔子学院（课堂）发展联盟，泰国华文教师公会，泰国教育部基教委、职教委、民教委，中国教育部中外语言交流与合作中心—曼谷中心等机构参与展出，展位涵盖书法、拓印、泰国传统手工艺制作等文化体验环节，并辅以视听多媒体与图文展板结合的成果展示。

大会期间中泰双方就职业教育联合培养、教师联合培训等多项合作达成共识，为两国教育合作注入新动力。与会的泰国曼松德孔子学院中方院长杜一宁表示，孔子学院作为中泰教育合作的成功典范，将持续深化与泰国各级教育部门的协作，重点推进师生互访交流、中文教材本土化开发及数字教学平台共建。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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