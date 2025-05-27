新华社苏瓦5月26日电（记者郭鑫惠）努库阿洛法消息：中国第5批援汤加医疗队26日在汤加埃瓦岛完成为期一周的巡诊服务，并向当地医院和社区捐赠药品。

巡诊期间，医疗队驻扎当地唯一医院，通过联合查房、门诊接诊、医疗咨询、远程会诊等方式为患者提供诊疗建议。医疗队队员还深入偏远村庄为村民提供入户诊疗、健康体检等医疗服务。

一位患有糖尿病的八旬老人足部严重溃烂。中国医生上门为老人清创换药，治疗感染。老人感动地说：“中国医生走到家门口为我们看病，让我重新看到了生活的希望。”

据医疗队队长鲁庆阳介绍，本次巡诊共接诊患者300余人次、为200余名当地居民提供免费查体。队员们还带领当地民众练习八段锦，受到欢迎。

“中国医生不仅带来专业诊疗技术，更分享了宝贵经验，这对提升我们的医疗水平很有帮助。”当地医院护士长莫瓦说。

医院代理医疗主管帕特里克对医疗队的辛苦付出表示感谢。他说，中国医疗队的到来，为埃瓦岛民众带来切实健康保障。希望医疗队今后多开展这样的巡诊活动，惠及更多外岛民众。

中国第5批援汤加医疗队共6名成员，由山东省卫健委派出。自去年7月抵汤以来，医疗队已累计接诊当地患者3000余人次，通过多次巡诊为当地民众提供医疗服务。

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