人民网乌兰巴托5月26日电 （记者张朋辉）5月26日，全球发展和南南合作基金蒙古国气候变化适应性支持项目在乌兰巴托正式启动。该项目是全球发展和南南合作基金在东北亚地区的首个气候变化适应性项目，也是基金在蒙古国开展的第二个项目。

据悉，全球发展和南南合作基金蒙古国气候变化适应性支持项目由中国国家国际发展合作署、红十字会与红新月会国际联合会和蒙古国红十字会合作实施。项目聚焦提升蒙古国早期预警能力、牧民气候变化适应能力，并为蒙古国政府提供政策建议。该项目实施周期为两年，预计将惠及蒙古国约2万民众。

中国驻蒙古国大使沈敏娟表示，中国创设的全球发展和南南合作基金迄已同20多个国际组织开展合作，在60多个发展中国家实施了160多个项目，惠及3000多万人民。中方还建立了140亿美元的全球发展资金库，为各类发展项目量身打造融资方案。

沈敏娟表示，今年是《巴黎协定》达成10周年、联合国成立80周年，也是新中国援外75周年。中国对外援助的根本目的是促进友好、共同发展。中国发展援助保持政策稳定性、行动持续性，为推动全球发展议程注入了强大的确定性。

沈敏娟表示，今天启动的项目是中方落实应对气候变化承诺、践行周边外交政策的一个生动体现。相信项目一定会顺利实施，成为中国全球发展和南南合作基金打造的气候变化适应性旗舰项目，提升蒙古国民生福祉，助力可持续发展。

图为项目启动仪式现场。人民网记者 张朋辉摄

图为项目启动仪式现场。中国驻蒙古国大使馆供图

蒙古国红十字会秘书长宝勒尔玛、红十字会与红新月会国际联合会东亚地区代表处主任奥嘉表示，感谢中方对应对气候变化国际合作等项目的长期支持，这为蒙古国应对气候变化、推动可持续发展、提升民众福祉提供了重要支持，希望进一步加强合作，共同应对气候变化等全球性挑战。

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