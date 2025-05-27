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欧洲央行行长：开放正让位于保护主义

2025年05月27日08:46 | 来源：新华网
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　　新华社法兰克福5月26日电（记者单玮怡）欧洲央行行长拉加德26日在德国柏林参加一场活动时指出，当前的国际秩序正在受到根本性的动摇，多边合作正在被零和思维与权力博弈所取代。开放正让位于保护主义。

　　拉加德说，欧洲经济深度融入全球贸易体系，出口占欧洲经济增加值的近五分之一，并支撑着3000万个就业岗位。国际秩序中任何导致世界贸易下降或经济集团分裂的变化，都将对欧洲经济造成不利影响。但只要采取正确的政策应对，形势变化也可能为欧元在未来的国际舞台上发挥更大作用提供可能性。

　　拉加德说，美元的主导地位也存在不确定性。近年来，美元在全球外汇储备中的占比不断下降，目前的占比是1994年以来的最低水平。

　　拉加德表示，欧元如今是第二大全球货币，占全球外汇储备的20%左右。增强欧元的国际地位将促使更多贸易以欧元计价，从而令欧洲免受不稳定的资本流动的影响。为提升欧元的全球地位，欧洲需要坚定不移地致力于开放贸易，巩固经济基础以促进资本市场发展，以及捍卫法治和政治团结。

(责编：崔越、张悦)

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