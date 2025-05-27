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约旦挪威重申支持“两国方案”

2025年05月27日08:41 | 来源：新华网
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　　新华社安曼5月26日电（记者何奕萍）约旦副首相兼外交大臣萨法迪26日会见到访的挪威外交大臣艾德，双方强调必须实现加沙地带永久全面停火，并重申支持“两国方案”作为实现地区持久和平的基础。

　　约旦外交部当天发表声明说，双方强调必须消除人道主义援助进入加沙地带的一切障碍，结束因侵略而造成的人道主义灾难，并表示将共同努力开辟一条有助于实现公正、全面和平的真正有效的道路，以保障地区安全与稳定。

　　萨法迪强调，只有基于“两国方案”，建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、享有完全主权的独立的巴勒斯坦国，才能实现地区公正、全面的和平、安全和稳定。约旦、挪威两国和其他合作伙伴需深入协调，以确保下个月召开的落实“两国方案”高级别会议能够取得切实、有效和有影响力的成果。

　　艾德表示，挪威去年已承认巴勒斯坦国，正在鼓励其他欧洲国家也承认巴勒斯坦国。挪威将与约旦及其他伙伴共同努力，寻求巴勒斯坦问题的公正解决方案。解决巴勒斯坦问题最好的也是唯一的方法是让巴勒斯坦人获得全面权利，建立独立的国家。

(责编：崔越、张悦)

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