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英国利物浦汽车冲撞球迷致27人受伤送医

2025年05月27日08:40 | 来源：新华网
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　　新华社伦敦5月26日电（记者郑博非 金晶）英国西北地区急救服务中心发言人戴夫·基钦26日说，该国利物浦市中心当天发生的汽车冲撞球迷事件已造成27人受伤送医，其中2人伤势严重。

　　基钦说，27名伤者被紧急送往利物浦地区四家医院救治，2名伤势严重者中包括1名儿童。此外，另有20人在现场接受轻伤治疗，无需送医。

　　利物浦所在的默西塞德郡警察局副局长珍妮·西姆斯在新闻发布会上表示，初步判定此次冲撞球迷事件为“孤立事件”，警方不认为与恐怖主义有关。警方此前宣布，一名来自利物浦的53岁白人男性嫌疑人已被拘留。

　　据英国媒体报道，事发时数万名球迷正沿街庆祝利物浦队赢得英超联赛冠军。警方发言人此前表示，当地时间下午6时刚过，警方接到报警称一辆汽车在利物浦沃特街冲撞多名行人，肇事车辆随后在现场被拦停。

　　英国首相斯塔默事发后在社交媒体上发文说：“利物浦发生的一幕令人震惊。我向所有受伤者和受影响的人表示慰问。我将继续关注事态进展。”

(责编：崔越、张悦)

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