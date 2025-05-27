本报南宁5月26日电 （记者庞革平）近日，2025中国（广西）—东盟矿业合作大会矿业高质量发展研讨会在广西南宁举行。研讨会聚焦矿业绿色转型路径与深化中国—东盟矿业合作，汇聚中国及东盟国家政府官员、专家学者和企业代表智慧，共同探寻矿业高质量发展、维护国家资源能源安全新路径。

研讨会上，中国国务院原参事张洪涛、东帝汶国家矿产管理局局长拉斐尔·马尼奥·德阿劳若、中国地质调查局测试中心副主任刘大文、印尼能源矿产部代表阿扎里亚·因德拉瓦达纳等多位嘉宾代表先后演讲，围绕“矿业转型的机遇与挑战”“以法律框架保障东帝汶矿业发展质量”“矿产资源快速评价与勘查方法”“印尼矿业发展态势和外商投资政策”等主题畅所欲言，在关注广西矿产资源开发利用状况的同时，也就保障国家资源能源安全、打击资源盗采违法行为献计献策。

与会专家学者认为，矿业高质量发展是建设美丽中国的重要支撑，也是全球矿业发展方向。中国与东盟矿产资源互补性强，各方要加强政策对话、技术协作和市场联动，共同推进矿业绿色化、低碳化、智能化发展。

《 人民日报 》（ 2025年05月27日 17 版）

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