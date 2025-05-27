数字化与基建升级为重点方向

本报记者 徐 馨

德国新一届联邦政府日前宣誓就职。由联盟党和社会民主党（社民党）组成的执政联盟，以重振德国经济为核心目标，在基建、税收、能源等领域提出了一系列改革措施，旨在激发产业创新活力，重塑德国在欧洲经济中的引领地位。

近年来，德国经济陷入结构性困境。2023年和2024年，德国国内生产总值（GDP）分别萎缩0.3%和0.2%，2025年增长预期从年初的0.3%下调至零，面临连续3年经济停滞风险。作为出口依存度高达50%的经济体，地缘政治冲突引发的能源危机成为主要冲击因素——乌克兰危机导致天然气价格飙升，高企的能源成本进一步削弱汽车、化工、机械制造等支柱产业的国际竞争力，部分企业被迫缩减本土产能或向海外转移。与此同时，国内劳动力短缺、数字化转型滞后等问题也抑制了经济活力。

为扭转困局，德国新政府以5000亿欧元基础设施与气候保护基金为核心抓手，推出涵盖六大领域的经济振兴计划，数字化与基建升级是重点方向。在5000亿欧元基金中，2000亿欧元将用于交通基建智能化，如高铁网扩建、莱茵河航道升级等；1500亿欧元投向5G网络与智能电网建设；1000亿欧元用来支持传统工业区绿色转型；500亿欧元用于人工智能与半导体研发。德国政府将继续推进“工业4.0”战略，计划未来3年投入50亿欧元扶持3万家中小企业进行数字化改造，目标是在2030年前建成10个智能工厂集群，推动德国经济的数字化转型和发展，提升德国工业竞争力。

在税收与行政改革方面，德国政府将在两年内降低中低收入者所得税，对企业设备投资实施30%递减折旧法（2025—2027年），并计划从2028年起逐步下调企业所得税税率。进一步降低企业行政成本，将建设项目审批周期从平均5年以上缩短至18个月内。

在能源领域推行“短期稳供”与“长期转型”并行的政策，短期内延长天然气等传统能源的使用，以稳定能源价格，长期则推动可再生能源加速发展，将2030年风电装机目标从65吉瓦提升至100吉瓦，并设立200亿欧元氢能产业基金，推动绿氢在工业领域的应用。

劳动力市场改革采取“内外挖潜”策略，对外吸引高技能移民，通过简化签证程序和国际人才招聘政策，填补技术岗位空缺，对内推动“弹性退休”改革，通过税收优惠等措施将女性劳动参与率从73%提升至80%，并鼓励企业雇用55岁以上员工。

分析人士指出，德国政府的经济振兴改革举措为德国经济注入了新的希望，未来一段时间，德国能否重塑其经济竞争力，主要取决于政策的执行效率和外部环境的影响。从短期看，财政刺激和减税措施有望提振企业信心，刺激投资和消费。德国政府此前发布的春季经济预测报告认为，2026年德国经济可能会增长1%。从长期来看，德国经济的结构性转型至关重要，数字化、绿色能源和劳动力市场的改革需要持续投入和跨党派合作。

（本报柏林5月26日电）

《 人民日报 》（ 2025年05月27日 17 版）

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